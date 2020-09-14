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Элизабет Дебики (30), сыгравшая главную женскую роль в фильме Кристофера Нолана "Довод", который бьет все рекорды по количествe зрителей и кассовых сборов, вызвала такой интерес у поклонников, что снова стали появляться кадры секс-сцен с ее участием, пишет Elu24.

Как и многие другие актеры фильма "Довод", Элизабет приезжала на съемки в Таллинн.

Первой ее значимой ролью можно считать Джордан Бейкер, подругой детства Дейзи Бьюкенен в экранизации фильма "Великий Гетсби" 2013 года. На премии Australian Film and Television Awards она получила за эту роль титул лучшей актрисы второго плана.

Дебики снималась в таких картинах, как "Макбет" (2015), "Агенты А.Н.К.Л." (2015), "Эверест" (2015) и "Стражи Галактики. Часть 2" (2017). В сериале "Корона" она исполняет роль принцессы Дианы.

Элизабет Дебики в сериале "Ночной администратор" ФОТО: Kaader sarjast/Celebrity Movie Archive

Дебики родилась в Париже и переехала в Австралию с родителями в возрасте пяти лет. Ее отец - поляк, а мать - австралийка с ирландскими корнями.

Поскольку оба родителя Элизабет были танцорами, балет начал интересовать ее в раннем возрасте. Сначала она научился танцевать, но позже решила обучаться актерскому мастерству.

Интересно, что рост Дебики составляет 191 сантиметр.

Мне всегда приходится думать, не упустила ли я роль из-за того, что я слишком высокая,

- сказала актриса однажды.

Однако ей никогда не говорили, что роль досталась другой актрисе именно по этой причине.

Интимные снимки

Дебики, которая впервые снялась в одной из главных ролей в крупном фильме, сейчас привлекла внимание и тех, кто раньше не был знаком с ее творчеством. Именно так Элизабет Дебики стала одной из самых популярных актрис месяца на сайте Celebrity Movie Archive, в котором основное внимание уделяется обнаженным сценам знаменитостей.

Элизабет Дебики в фильме "Искусство ограбления" ФОТО: Kaader filmist/Celebrity Movie Archive

Актриса раздевалась перед камерой как минимум для пяти фильмов: "Дыхание" (2017), "Вдовы" (2018), "Искусство ограбления" (2019), "Вита и Вирджиния" (2018) и неоднократно в сериале "Ночной администратор" (2016).

"Самые обнаженные" снимки оказались на порно-сайтах, а их просмотры уже перевалили за 100 тысяч.

Элизабет Дебики в фильме "Искусство ограбления" ФОТО: Kaader filmist/Celebrity Movie Archive