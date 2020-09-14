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ГОРЯЧИЕ ФОТО! ⟩ Из-за успеха фильма Tenet к старым интимным фото Элизабет Дебики снова проснулся интерес фанатов
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Элизабет Дебики (30), сыгравшая главную женскую роль в фильме Кристофера Нолана "Довод", который бьет все рекорды по количествe зрителей и кассовых сборов, вызвала такой интерес у поклонников, что снова стали появляться кадры секс-сцен с ее участием, пишет Elu24.
Как и многие другие актеры фильма "Довод", Элизабет приезжала на съемки в Таллинн.
Первой ее значимой ролью можно считать Джордан Бейкер, подругой детства Дейзи Бьюкенен в экранизации фильма "Великий Гетсби" 2013 года. На премии Australian Film and Television Awards она получила за эту роль титул лучшей актрисы второго плана.
Дебики снималась в таких картинах, как "Макбет" (2015), "Агенты А.Н.К.Л." (2015), "Эверест" (2015) и "Стражи Галактики. Часть 2" (2017). В сериале "Корона" она исполняет роль принцессы Дианы.
Дебики родилась в Париже и переехала в Австралию с родителями в возрасте пяти лет. Ее отец - поляк, а мать - австралийка с ирландскими корнями.
Поскольку оба родителя Элизабет были танцорами, балет начал интересовать ее в раннем возрасте. Сначала она научился танцевать, но позже решила обучаться актерскому мастерству.
Интересно, что рост Дебики составляет 191 сантиметр.
Мне всегда приходится думать, не упустила ли я роль из-за того, что я слишком высокая,
- сказала актриса однажды.
Однако ей никогда не говорили, что роль досталась другой актрисе именно по этой причине.
Интимные снимки
Дебики, которая впервые снялась в одной из главных ролей в крупном фильме, сейчас привлекла внимание и тех, кто раньше не был знаком с ее творчеством. Именно так Элизабет Дебики стала одной из самых популярных актрис месяца на сайте Celebrity Movie Archive, в котором основное внимание уделяется обнаженным сценам знаменитостей.
Актриса раздевалась перед камерой как минимум для пяти фильмов: "Дыхание" (2017), "Вдовы" (2018), "Искусство ограбления" (2019), "Вита и Вирджиния" (2018) и неоднократно в сериале "Ночной администратор" (2016).
"Самые обнаженные" снимки оказались на порно-сайтах, а их просмотры уже перевалили за 100 тысяч.
«Тенет» бьет рекорды эстонского кино
Зрелищный научно-фантастический фильм Кристофера Нолана «Довод» в эстонских кинотеатрах в течение первых двух недель показа посмотрели уже более 103 000 кинолюбителей.
Фильм собрал более 737 000 евро и стал самым успешным в Эстонии голливудским фильмом всех времен. За первые две недели кинопоказа только «Правда и справедливость» превзошли кассовый результат шпионского триллера, частично снятого в Эстонии.
Во всем мире, включая Китай и США, фильм заработал 150 миллионов долларов.