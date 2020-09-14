Какие пары по знаку Зодиака самые идеальные: таких только три

Телец и Козерог

Эти два знака просто притягивает друг к другу, поэтому астрологи считают этот союз идеальным. Тельцу и Козерогу будет легко и комфортно вместе, поэтому они и не будут ругаться. У них похожие планы на жизнь и желания.

Лев и Весы

Представители этих знаков зодиака настоящие оптимисты и это их очень сближает. Кроме того, они любят комфорт, красоту и эстетику – это их объединяет. По словам астрологов, эта пара почти не ругается, ведь и хобби, и работа у них часто общие. В таком союзе Лев становится мягким и тихим, а Весы – уверенными в себе.

Дева и Водолей