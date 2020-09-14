ХИТРЫЙ ПАРЕНЬ ⟩ Уудо Сепп выставил на продажу свой автомобиль, но покупателя ждет огромный сюрприз

Музыкант Уудо Сепп (23) выставил на продажу свой автомобиль марки Mercedes-benz. В придачу к автомобилю музыкант прилагает беспрецедентный бонус, которым точно не могут похвастаться другие продавцы автомобилей.
Цена автомобиля 2008 года выпуска - 5599 евро. И это со скидкой!
Продается удобная, чистая и стильная машина,
- пишет Сепп в объявлении.
Интересно, что вдобавок к автомобилю его новый владелей сможет совершенно бесплатно послушать приватный концерт музыканта.
В придачу покупателю - приватный концерт в любое время в любом месте!
- добавил предприимчивый молодой человек.
На сайте артиста написано, что за такое приватное выступление придется заплатить 1530 евро. Так что покупатель совершит очень выгодную сделку.
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