ХИТРЫЙ ПАРЕНЬ ⟩ Уудо Сепп выставил на продажу свой автомобиль, но покупателя ждет огромный сюрприз

Цена автомобиля 2008 года выпуска - 5599 евро. И это со скидкой!

Продается удобная, чистая и стильная машина,

- пишет Сепп в объявлении.

Уудо Сепп продает свой автомобиль. ФОТО: Kuvatõmmis/Auto24

Интересно, что вдобавок к автомобилю его новый владелей сможет совершенно бесплатно послушать приватный концерт музыканта.

В придачу покупателю - приватный концерт в любое время в любом месте!

- добавил предприимчивый молодой человек.

На сайте артиста написано, что за такое приватное выступление придется заплатить 1530 евро. Так что покупатель совершит очень выгодную сделку.