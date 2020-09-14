Пн, 14.09.2020
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ХИТРЫЙ ПАРЕНЬ ⟩ Уудо Сепп выставил на продажу свой автомобиль, но покупателя ждет огромный сюрприз

Uudo Sepp.

ФОТО: Sille Annuk/Postimees

Музыкант Уудо Сепп (23) выставил на продажу свой автомобиль марки Mercedes-benz. В придачу к автомобилю музыкант прилагает беспрецедентный бонус, которым точно не могут похвастаться другие продавцы автомобилей.

Цена автомобиля 2008 года выпуска - 5599 евро. И это со скидкой!

Продается удобная, чистая и стильная машина,

- пишет Сепп в объявлении.

Уудо Сепп продает свой автомобиль.

ФОТО: Kuvatõmmis/Auto24

Интересно, что вдобавок к автомобилю его новый владелей сможет совершенно бесплатно послушать приватный концерт музыканта.

В придачу покупателю - приватный концерт в любое время в любом месте!

- добавил предприимчивый молодой человек.

На сайте артиста написано, что за такое приватное выступление придется заплатить 1530 евро. Так что покупатель совершит очень выгодную сделку.

Смотри объявление ЗДЕСЬ!

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