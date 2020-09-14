Гороскоп на 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Овен

На работе сегодня никаких серьезных изменений не произойдет, но если хотите получить хороший результат, важно приложить больше усилий. Занимайтесь сегодня тем, что у вас хорошо получается, – это принесет не только хороший результат, но и удовольствие от процесса. Вечер посвятите планированию дел.

Телец

Все рабочие вопросы будут сейчас решаться быстро и успешно. Но не стоит брать на себя слишком много обязанностей, ведь далеко не всегда и не все зависит от вас. Проведите время в приятной компании друзей – это поможет вам быть счастливее. Больше гуляйте на свежем воздухе.

Близнецы

Проявляйте больше инициативы в рабочих и личных делах. Это поможет вам не только получить хороший результат, но и сделать то, что вы так давно хотели. Не ввязывайтесь в споры и ни с кем не ссорьтесь – вы сейчас в уязвимом положении. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Рак

Сегодня не нужно идти на поводу у своих желаний и хвататься за все подряд. Обозначьте для себя приоритеты и двигайтесь в одном направлении, не распыляясь на пустяки. Если не будете лениться, результат трудов окажется достойным. День благоприятен для достижения договоренностей.

Лев

Сегодняшний день будет насыщен различными делами и хлопотами, но вы со всем справитесь. Главное – не сидите в четырех стенах, а идите покорять мир. Избегайте ссор и выяснения отношений. А вечером обязательно займитесь тем, что приносит вам удовольствие.

Дева

Вас ждет сегодня насыщенный день, когда все, за что вы будете браться, осуществится довольно просто и быстро. Но лениться точно не нужно, ведь тогда вы можете упустить шанс на улучшение своей жизни. Старайтесь быть терпимее и спокойнее. Вечер обещает быть интересным.

Весы

Сегодня вы сможете достичь больших успехов, даже не прикладывая особых усилий. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а одиноких представителей знака – многообещающие знакомства. Благополучное время для различных покупок и обустройства жилища.

Скорпион

Старайтесь составить подробный план действий, который поможет вам реализовать то, что вы запланировали. Хорошо пройдут деловые переговоры, и успешными будут сделки, заключенные сегодня. Обязательно уделите внимание людям, которые вам дороги.

Стрелец

Удачный день для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств и реализации задуманных проектов. Смело можете завершать ранее начатые дела. Но обязательно найдите время на встречу с близкими людьми – им необходимо ваше внимание. Удачно будут складываться короткие поездки.

Козерог

Старайтесь быть терпимее к любимому человеку, ведь сегодня вы можете услышать в свой адрес не очень лестные слова. Не пытайтесь переубедить партнера, лучше выслушайте его и дайте время остыть. Не рубите сплеча. Вечер по возможности проведите в уединении, чтобы понять, чего вы хотите и куда двигаться дальше.

Водолей

Сегодня вы можете быть чем-то недовольными и возмущаться по этому поводу. Это очень раздражает окружающих, поэтому постарайтесь взять под контроль свои эмоции и чувства, чтобы не наделать глупостей. Будьте осторожны, принимая важные решения. Вечер проведите в планировании дел на ближайшее время.

Рыбы