52-летняя Валерия вышла в свет в экстремальном мини и колготках в сеточку

В этот раз 52-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в весьма экстравагантном наряде – для выхода в свет Валерия выбрала экстремальное мини, черный жакет, колготки в сеточку и высокие сапоги от Dior, пишет Medikforum.ru.