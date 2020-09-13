Вс, 13.09.2020
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52-летняя Валерия вышла в свет в экстремальном мини и колготках в сеточку

Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

Валерия – не только известнвалерияая певица, но и любительница моды. На своей странице в соцсетях она делится событиями из творческой и личной жизни и демонстрирует поклонникам модные образы.

В этот раз 52-летняя артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в весьма экстравагантном наряде – для выхода в свет Валерия выбрала экстремальное мини, черный жакет, колготки в сеточку и высокие сапоги от Dior, пишет Medikforum.ru.

Мнения поклонников разделились. Одним новый образ певицы понравился, а другие сочли его вульгарным и неподходящим ей по возрасту.

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