Вс, 13.09.2020
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Фото ⟩ В Сети обсуждают накрашенные ногти Юрия Дудя

Юрий Дудь.

ФОТО: Кадр из передачи

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал снимок своих накрашенных ногтей в соцсетях и вызвал удивление поклонников. Снимок был опубликован в его Instagram-аккаунте.

Журналист продемонстрировал подписчикам маникюр. На каждом ногте черным цветом была нанесена буква. Из букв складывается фраза punk rock, пишет Rus.tvnet.lv.

"Уже две недели гоняю вот так. Ощущения - кайф!" - написал Дудь.

Под снимком тут же возникли споры. Одна половина фолловеров посчитали, что это смело и креативно, а другая отметили, что журналисту не стоило это делать. 

"Когда у Дудя маник лучше, чем у тебя", "Почему нам женщинам надо на все это смотреть. Ни одного красивого актера в русском кино, ни статных мужчин управленцев и писателей. Музыканты - обнять и плакать", "Я в шоке с аудитории Юрия, казалось бы свободные от стереотипов люди, а нет...", "Юра, очень клево", "Стиль", "Как же круто, что человек не зациклен на глупых стереотипах о том, что маникюр только для девушек", - писали в комментариях. 

А как вам? 

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