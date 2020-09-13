Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей

Тимур Юнусов решил не усложнять жизнь алиментами бывшей возлюбленной, а полностью содержать ее и сына Ратмира. Анастасия Решетова останется на попечении экс-избранника, несмотря на расставание с ним. Музыкальный исполнитель добровольно взял на себя роль финансового фундамента для эффектной девушки и своего наследника, пишет Dni.ru.

Модель будет жить вместе с ребенком в трехэтажном таунхаусе в Москве. Квартира обустроена всем необходимым, в ней сделан элитный ремонт с широким размахом. Однако жилье находится в собственности маленького Ратмира, а Анастасия Решетова останется в квартире на правах опекуна.