Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей

Известный рэпер решил обеспечить мать своего сына квартирой и финансами, несмотря на разрыв отношений.
Тимур Юнусов решил не усложнять жизнь алиментами бывшей возлюбленной, а полностью содержать ее и сына Ратмира. Анастасия Решетова останется на попечении экс-избранника, несмотря на расставание с ним. Музыкальный исполнитель добровольно взял на себя роль финансового фундамента для эффектной девушки и своего наследника, пишет Dni.ru.
Модель будет жить вместе с ребенком в трехэтажном таунхаусе в Москве. Квартира обустроена всем необходимым, в ней сделан элитный ремонт с широким размахом. Однако жилье находится в собственности маленького Ратмира, а Анастасия Решетова останется в квартире на правах опекуна.
В любом случае Решетовой гарантирована шикарная жизнь с комфортом. Благодаря славе, которую Решетова получила в отношениях с Тимати, она может продолжать увеличивать финансовый достаток за счет рекламы в соцсетях. Кроме того, модель владеет салоном красоты, интернет-магазином и личным брендом одежды. «Настя теперь миллионерша. У нее и свои бизнесы работают», – сообщает окружение знаменитости.