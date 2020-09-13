Вы только посмотрите! ⟩ Все наши самые любимые звезды российского кино собрались на «Кинотавре»

Пропустить такое событие не смогли Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Ирина Горбачева, Катерина Шпица, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и многие другие звезды, пишет Spletnik.ru.

Одними из первых по красной ковровой дорожке прошлись звезды сериала "Чики" Ирина Горбачева, Ирина Носова, Вера Шумакова и Варвара Шмыкова.

Аглая Тарасова появилась на фестивале, который в этом году проходит при поддержке Mercury и Max Factor & Wella, со своей мамой Ксенией Раппопорт, Юрий Борисов позировал фотографам вместе со своей супругой Анной Шевчук, Елена Лядова прошлась по дорожке в сопровождении мужа, Владимира Вдовиченкова, а вот режиссер Резо Гигинеишвили, который недавно расстался со своей супругой Надеждой Оболенцевой спустя всего год после свадьбы, на этот раз появился в гордом одиночестве.

В этом году, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Роспотребнадзора, фестиваль вынужден был ограничить количество мест в зале, а также ввести новые правила посещения кинопоказа и других мероприятий. Поэтому и представителей СМИ, и посетителей фестиваля было не так много, как обычно.

Фильмом открытия стала картина "Нос, или Заговор "не таких" режиссера Андрея Хржановского. Лента участвовала в программе фестивалей в Роттердаме и Анси. В основе фильма — повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве, которые не боялись идти против системы. Порой ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма стали писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.

В состав жюри основного конкурса вошли: актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс.

Председателем жюри короткометражного кино стал режиссер Клим Шипенко. В состав этого жюри также вошли актриса Ирина Горбачева, кинокритик Алексей Артамонов, продюсер Сергей Конихин и актер Александр Робак.