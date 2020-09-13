Вс, 13.09.2020
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Видео: в Хаапсалу вернулась советская власть

«Запорожец»

ФОТО: Тоомас Хуйк

В субботу, 12 сентября, в центре Хаапсалу выставили напоказ старые велосипеды, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили.

Дни ностальгии, ставшие легендарными, прошли в Хаапсалу в 16-й раз, таким образом жители города отметили окончание летнего сезона.

«В этом году мы старались как можно больше разделить выставку и ярмарку, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Здоровье - это самое главное», - сказал один из организаторов мероприятия Роман Султангиреев.

Во время Дней ностальгии состоялись автогонки, концерты и показ мод.

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