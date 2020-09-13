Видео: в Хаапсалу вернулась советская власть

В субботу, 12 сентября, в центре Хаапсалу выставили напоказ старые велосипеды, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили.
Дни ностальгии, ставшие легендарными, прошли в Хаапсалу в 16-й раз, таким образом жители города отметили окончание летнего сезона.
«В этом году мы старались как можно больше разделить выставку и ярмарку, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Здоровье - это самое главное», - сказал один из организаторов мероприятия Роман Султангиреев.
Во время Дней ностальгии состоялись автогонки, концерты и показ мод.