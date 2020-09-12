Сб, 12.09.2020
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А вы помните эти скандальные и звездные пары?
ТОП-8

Eda-Ines Etti ja Martin Saar

ФОТО: Andres Teiss

А вы помните, какие звездные пары были в Эстонии десять лет назад? А портал Elu24.ee вспомнил и даже рассказал и показал вам!

Рагнар Клаван и Ленна Куурмаа

ФОТО: Рауно Салуметс

Десять лет назад в Эстонии были свои Бекхэмы: футболист Рагнар Клаван и певица из группы Vanilla Ninja Ленна Куурмаа. Но об их отношения прессе мало что известно.
 

Рагнар Клаван

ФОТО: Райго Паюла

Эда-Инес Этти и Мартин Саар
 

ФОТО: Лийс Трейман



В начале нулевых в друг друга влюбились певица Эда-Инес Этти и проживающий в то время в Нью-Йорке Мартин Саар. По мнению общественности, они были одной из самых красивых пар эстонского шоу-бизнеса. В конце 2008 года их отношения не прошли проверку расстоянием и закончились.

Танель Падар и Майкен
 

ФОТО: Postimees.ee

Когда Танелю Падару было 18 лет он неожиданно начал встречаться с 22-летней Майкен, Кадри Коппель. Но их роман быстро закончился, когда Падар встретил Эду-Инес.

Танель Падар

ФОТО: Лийс Трейманн

Койт Тооме и Маарья-Лийс Илус
 

Койт Тооме

ФОТО: Марко Орусало

Пара была вместе целых пять лет, но их пути разошлись.
 

Маарья-Лийс Илус

ФОТО: Калев Лиллеорг / Naisteleht

Уку Сувисте и Сандра Дашкова

Уку Сувисте и Сандра Дашкова

ФОТО: Виктор Буркивски


В 2013 году стало известно, что модель Сандра Дащкова покорила сердце певца Уку Сувисте, но в 2015 году девушка объявила о расставании.

Эвелин Самуэль и Киур Аарма

Киур аарма

ФОТО: Виктор Буркивски


В 1998 году их пара была у всех на виду, но через пару лет телеведущий и певица разошлись.
 

Эвелин Самуэль

ФОТО: Лийс Трейманн



Яаника Силламаа и Хендрик Саль-Саллер
 

Яаника Силламаа

ФОТО: Маргус Ансу

В далеком 98-ом году, музыкальная пара не скрывала свои отношения. Они не сходили с первых полос желтых изданий и им пророчили скорую свадьбу. Но стремительно развивающиеся отношения быстро угасли.
 

Хендрик Саль-Саллер

ФОТО: Raul Ollo

Алекс Лепайыэ и Мерле Палмисте

Мерле Палмисте

ФОТО: Марина Пушкар / Postimees

Это одна из самых известных пар 90-х годов. У них даже родилась дочь Элизабет Бертель. Но будучи когда-то счастливой семьей они разошлись со скандалом. Даже через десять лет они обивали пороги суда.

ФОТО: Андер Илп

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