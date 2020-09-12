А вы помните эти скандальные и звездные пары?

Рагнар Клаван и Ленна Куурмаа

ФОТО: Рауно Салуметс

Десять лет назад в Эстонии были свои Бекхэмы: футболист Рагнар Клаван и певица из группы Vanilla Ninja Ленна Куурмаа. Но об их отношения прессе мало что известно.



Рагнар Клаван ФОТО: Райго Паюла

Эда-Инес Этти и Мартин Саар



ФОТО: Лийс Трейман





В начале нулевых в друг друга влюбились певица Эда-Инес Этти и проживающий в то время в Нью-Йорке Мартин Саар. По мнению общественности, они были одной из самых красивых пар эстонского шоу-бизнеса. В конце 2008 года их отношения не прошли проверку расстоянием и закончились.

Танель Падар и Майкен



ФОТО: Postimees.ee

Когда Танелю Падару было 18 лет он неожиданно начал встречаться с 22-летней Майкен, Кадри Коппель. Но их роман быстро закончился, когда Падар встретил Эду-Инес.

Танель Падар ФОТО: Лийс Трейманн

Койт Тооме и Маарья-Лийс Илус



Койт Тооме ФОТО: Марко Орусало

Пара была вместе целых пять лет, но их пути разошлись.



Маарья-Лийс Илус ФОТО: Калев Лиллеорг / Naisteleht

Уку Сувисте и Сандра Дашкова

Уку Сувисте и Сандра Дашкова ФОТО: Виктор Буркивски



В 2013 году стало известно, что модель Сандра Дащкова покорила сердце певца Уку Сувисте, но в 2015 году девушка объявила о расставании.



Эвелин Самуэль и Киур Аарма

Киур аарма ФОТО: Виктор Буркивски



В 1998 году их пара была у всех на виду, но через пару лет телеведущий и певица разошлись.



Эвелин Самуэль ФОТО: Лийс Трейманн





Яаника Силламаа и Хендрик Саль-Саллер



Яаника Силламаа ФОТО: Маргус Ансу

В далеком 98-ом году, музыкальная пара не скрывала свои отношения. Они не сходили с первых полос желтых изданий и им пророчили скорую свадьбу. Но стремительно развивающиеся отношения быстро угасли.



Хендрик Саль-Саллер ФОТО: Raul Ollo

Алекс Лепайыэ и Мерле Палмисте

Мерле Палмисте ФОТО: Марина Пушкар / Postimees

Это одна из самых известных пар 90-х годов. У них даже родилась дочь Элизабет Бертель. Но будучи когда-то счастливой семьей они разошлись со скандалом. Даже через десять лет они обивали пороги суда.