«Невозможно узнать»: у Заворотнюк из-за болезни непоправимо изменилась внешность

По словам окружения, актриса, прошедшая длительный курс лечения, изменилась буквально до неузнаваемости. За полтора года, что актриса не появлялась на публике, изменились ее взгляд, фигура, кожа, ее стало невозможно узнать. Об этом рассказала Светлана Веселова, в прошлом реквизитор МХТ имени Чехова, пишет Topnews.ru.

Глиобластома перевернула жизнь актрисы, которой пришлось пройти несколько курсом химиотерапии, которая уничтожила красоту главной няни страны, сообщает “КП”. Неудивительно, что СМИ за последнее время не публиковали ни одного нового фото.

По словам Веселовой, изменения разительны, и актриса это понимает, поэтому избегает публики. Кроме того, по словам коллеги, Анастасии до сих пор не удалось полностью восстановить речь, она слишком несвязна, хотя интеллект актрисы остался в норме.

Ту же информацию о новом облике Заворотнюк подтвердил и театральный продюсер Валерий Сергеев. По его словам, после такой болезни меняется все, от взгляда до цвета кожи.

Медики ЦКБ, которые лечили актрису, рассказали, что она много времени проводит в покое дома, выезжая лишь на процедуры, и они также заявляют, что внешность Заворотнюк непоправимо изменилась.

Один из них сравнил происходящее с актрисой с тем, что случилось с обликом Жанны Фриске незадолго до смерти.

«Увы, сейчас происходит что-то подобное», – заявил врач.

Выяснилось, что актриса часто общается со своим батюшкой, который находит слова поддержки тяжелобольной. Ее лечат специально разработанной для Заворотнюк экспериментальной вакциной, основой которой стали иммунные клетки.