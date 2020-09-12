Покрывший татуировками все тело мужчина теперь хочет отрезать себе соски

По словам 25-летнего Янника Рика из швейцарского города Чор, однажды он увидел на пляже мужчину, покрытого татуировками в полный рост. Это его вдохновило. Все началось в 2016 году, когда Янник покрыл тату одну руку. Он остался доволен результатом, а боль, ощущаемая во время процесса, очаровала его, поэтому парень решил не останавливаться на этом. После этого он посетил другой тату-салон и провел там еще три дня. Он продолжал до тех пор, пока его тело полностью не оказалось покрыто татуировками. В общей сложности он провел 400 часов под иглой тату-мастера.

Янник рад, что татуировки не помешали его работе в доме престарелых, хоть некоторые из его обитателей советовали парню вымыть «грязные» руки и спрашивали, сойдут ли с них татуировки. Что касается реакции семьи, то сначала они были удивлены, теперь же относятся нормально к его увлечению. По словам парня, многие очарованы тем, что он делает, и хотят знать, что за этим стоит. При этом на его личную жизнь это никак не повлияло. «Конечно, есть женщины, которым не нравится такая экстремальная внешность, но некоторым она кажется интересной», — отметил он.

Кроме того, молодой человек заинтересовался другими возможностями изменить свое тело и занялся скарификацией — стал наносить себе декоративные шрамы. «Если мне станет плохо, я пойду и сделаю новый шрам или татуировку», — говорит он.

Парень признается, что еженедельные сеансы в тату-салоне придают ему чувство бодрости и заставили лучше узнать свое тело. «Я знаю, какие области более чувствительны, а какие нет, я узнал, как улучшить определенные его области. Это величайшее, что я когда-либо делал со своим телом», — резюмировал Янник.