Бабушкин внучек: кто займется воспитанием сына расставшихся Тимати и Решетовой

Накануне стало известно о расставании рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. О разрыве манекенщица объявила в личном микроблоге. В признательной публикации Анастасия намекнула, что сын остается с ней. Встречам Тимати с ребенком она препятствовать не будет, пишет Dni.ru.

«Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», – заявила манекенщица.

Впрочем, ходят слухи, что маленький Ратмир будет оставаться рядом с мамой только до определенного возраста. Якобы мальчик, став чуть старше, перейдет на попечение бабушки – матери Тимати, Симоны Черноморской. Во всяком случае, так было со старшим ребенком исполнителя от модели Алены Шишковой.