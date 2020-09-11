У спивающейся экс-жены Ефремова не осталось денег даже на кошачий корм

Пресненский суд признал актера виновным в смертельном ДТП и назначил наказание — 8 лет колонии общего режима, пишет Eg.ru.
С некогда одной из самых красивых актрис нашего кино Ксенией Качалиной, бывшей супругой Михаила Ефремова, журналисты встретились возле ее дома в центре Москвы, сразу после вынесения приговора.
Квартиру в доме в Брюсовом переулке Качалиной в свое время купил Ефремов. И вплоть до события, разделившего его жизнь на до и после, помогал безработной, спивавшейся матери его дочери Анны Марии материально.
Когда позвонили Ксении, она на удивление легко согласилась на встречу. Попросила только предварительно зайти в продуктовый за сигаретами, молоком для ее кошек, шоколадкой и печеньем (чтобы было чем закусить шампанское, которое бывшая актриса, по ее словам, обожает и регулярно употребляет). На встречу она пришла в длинной в пол юбке.
— Привезла ее из моей любимой Индии больше 20 лет назад, а на обновки денег нет, — смущенно объяснила Качалина, когда я похвалила ее наряд.
Оказалось, дома у нее уже долго не работает телевизор, она практически не слушает радио, и вдобавок недавно отключили Интернет.
— Возможно, за неуплату, — развела руками собеседница (за плечами два года учебы в консерватории) и стала откупоривать шампанское.
Оказалось, о приговоре суда Ксения узнала от случайных людей. Минимальный срок, который грозил Михаилу, — пять лет. А еще три судья, очевидно, накинула за тот балаган, который устроил адвокат актера — Эльман Пашаев. Да и поведение Ефремова на процессе сложно назвать раскаянием. Сев за руль в свинском состоянии, он уже в тот момент стал потенциальным убийцей. Хотя Ксения, которая и сама пьет, бывшего мужа не осуждает.
— Тут можно говорить только цитатами, — вздыхает она. — Не суди и сам судим не будешь. Я там не была, ничего не видела. И у Миши тоже глаза на лбу не растут. В любом случае Миша гениальный. А гений и безумство — всегда рядом.
— Михаил помогал вам материально. Как же вы теперь?
— Тут тоже все достаточно условно. Потому что большие деньги создают большие проблемы. Когда мало денег, то проблем тоже гораздо меньше.
Ксения говорит очень образно и старается перескочить с одной темы на другую. Когда мы стали обсуждать Ивана Охлобыстина, который написал письмо президенту с просьбой о помиловании Ефремова, Качалина заметила:
— Помните, было такое старое кино американское — «Загнанных лошадей пристреливают…»? Я смотрела его на пленке. Так вот — не всегда их пристреливают. А иногда меняют. То есть наездник падает быстрее, чем лошадь…
Напомним, что в молодости у Ксении случился бурный роман с Охлобыстиным, пока та на свою беду не познакомила его с сокурсницей Оксаной Арбузовой, на которой Иван в итоге женился. Качалина долго оправлялась от предательского удара. Может, тогда, в молодости, и произошел надлом психики, вылившийся в неуемную тягу к спиртному и пустивший под откос всю дальнейшую жизнь?
Пересказывая Ксении, какой цирк творился у суда в момент вынесения приговора, я надеялась на ее живую реакцию. Ведь там помимо известных друзей пьяного убийцы собралась и его группа поддержки из простых граждан с иконами и портретами Михаила. А еще пришли ансамбль барабанщиц в коротких юбочках, шаман с бубном, трансвеститы в корсетах и многие другие странные личности. Но на Качалину это не произвело никакого впечатления. Живой отклик нашел только мой следующий вопрос.
— А что вы подарили Ефремову самое лучшее?
— Нашу с ним дочь Анну Марию. Когда мы были с ней ее первые семь лет, я была абсолютно счастлива. Мне дали возможность побыть мамой…
Около десяти лет назад, напомним, ведущую асоциальный образ жизни Качалину лишили родительских прав. Опекуном Анны Марии стал не менее пьющий отец.
— Почему я такая худая? В детстве недокормили, — посетовала недавно дочь Качалиной и Ефремова журналистам. — Там было много неприятных штук, про которые я не готова говорить. Это же относится к ее сожителям, точнее, рандомным трахалям.
А вот о чем девушка не смогла умолчать:
— Еще были прекрасные эпизоды: врубание Земфиры на полную мощность в три-четыре ночи, когда тебе на следующий день в школу. Это оставило такой след… Вы наверняка смотрели фильмы про солдат во Вьетнаме вроде «Апокалипсиса сегодня». Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Просто мама очень любила пить, Земфиру и бить меня под ее песни, — вспоминала Анна Мария в YouTube-шоу «Между нами».
Недавно девушка эпатировала почтенную публику, опубликовав фото страстного поцелуя на митинге протеста в Минске с некой Евгенией Велько. Как выяснилось, у них сексуальные отношения. Сообщила и подробности: в их лесбийской паре нет четкого разделения на активную и пассивную партнершу. Плюс периодически они практикуют БДСМ и активно пользуются интимными игрушками. А вот на групповой секс наследница артистов не согласна.
Выяснилось также, что 19-летняя дочь стыдится называть Качалину мамой.
— Да, у меня иногда зашкаливают эмоции. Я все-таки человек с подвижной психикой, — продолжаем мы разговор с Ксенией. — Какое-то время я могу посидеть на раскаленной сковородке, другие могут не выдержать… Да, я сильно похудела, это все нервы…
Докурив сигарету и бережно упаковав в пакет бутылку с остатками шампанского, она медленно привстала с бетонного парапета:
— А теперь, с вашего позволения, я откланяюсь и пойду все-таки налью молочка своим трем кошкам, за вредность. Спасибо, что купили им такой подарок. Я им еще и кашку варю — манную. Они втроем дружно бегают по стройкам, блох нахватались…