У спивающейся экс-жены Ефремова не осталось денег даже на кошачий корм

С некогда одной из самых красивых актрис нашего кино Ксенией Качалиной, бывшей супругой Михаила Ефремова, журналисты встретились возле ее дома в центре Москвы, сразу после вынесения приговора.

Квартиру в доме в Брюсовом переулке Качалиной в свое время купил Ефремов. И вплоть до события, разделившего его жизнь на до и после, помогал безработной, спивавшейся матери его дочери Анны Марии материально.

Когда позвонили Ксении, она на удивление легко согласилась на встречу. Попросила только предварительно зайти в продуктовый за сигаретами, молоком для ее кошек, шоколадкой и печеньем (чтобы было чем закусить шампанское, которое бывшая актриса, по ее словам, обожает и регулярно употребляет). На встречу она пришла в длинной в пол юбке.

— Привезла ее из моей любимой Индии больше 20 лет назад, а на обновки денег нет, — смущенно объяснила Качалина, когда я похвалила ее наряд.

Оказалось, дома у нее уже долго не работает телевизор, она практически не слушает радио, и вдобавок недавно отключили Интернет.

— Возможно, за неуплату, — развела руками собеседница (за плечами два года учебы в консерватории) и стала откупоривать шампанское.

Оказалось, о приговоре суда Ксения узнала от случайных людей. Минимальный срок, который грозил Михаилу, — пять лет. А еще три судья, очевидно, накинула за тот балаган, который устроил адвокат актера — Эльман Пашаев. Да и поведение Ефремова на процессе сложно назвать раскаянием. Сев за руль в свинском состоянии, он уже в тот момент стал потенциальным убийцей. Хотя Ксения, которая и сама пьет, бывшего мужа не осуждает.

— Тут можно говорить только цитатами, — вздыхает она. — Не суди и сам судим не будешь. Я там не была, ничего не видела. И у Миши тоже глаза на лбу не растут. В любом случае Миша гениальный. А гений и безумство — всегда рядом.

— Михаил помогал вам материально. Как же вы теперь?

— Тут тоже все достаточно условно. Потому что большие деньги создают большие проблемы. Когда мало денег, то проблем тоже гораздо меньше.

Ксения говорит очень образно и старается перескочить с одной темы на другую. Когда мы стали обсуждать Ивана Охлобыстина, который написал письмо президенту с просьбой о помиловании Ефремова, Качалина заметила:

— Помните, было такое старое кино американское — «Загнанных лошадей пристреливают…»? Я смотрела его на пленке. Так вот — не всегда их пристреливают. А иногда меняют. То есть наездник падает быстрее, чем лошадь…