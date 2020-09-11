Если человек нарушил закон, ему грозит наказание. Однако, не все готовы брать на себя ответственность за свои действия и предпочитают бегство.

Вот список тех эстонских женщин, которые в настоящее время ищет эстонская полиция. Если вы знаете, где кто-то из них может прятаться, обязательно сообщите об этом в полицию, позвонив по номеру 112, позвонив на горячую линию полиции по телефону 612 3000 или отправив электронное письмо на адрес ppa@politsei.ee.