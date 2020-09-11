11 сентября 2020, 17:50
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ФОТО ⟩ Эстонские женщины преступницы: в красоток можно влюбиться, но их разыскивает полиция
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Если человек нарушил закон, ему грозит наказание. Однако, не все готовы брать на себя ответственность за свои действия и предпочитают бегство.
Вот список тех эстонских женщин, которые в настоящее время ищет эстонская полиция. Если вы знаете, где кто-то из них может прятаться, обязательно сообщите об этом в полицию, позвонив по номеру 112, позвонив на горячую линию полиции по телефону 612 3000 или отправив электронное письмо на адрес ppa@politsei.ee.
Наталья Адаменко, 21.12.1980 г.р. - уклоняется от исполнения приговора (правонарушение).
Кристина Хмелевская, 17.07.1998 г.р. - уклоняется от досудебного производства (правонарушение).
Сигрид Бостон, 13.06.1987 г.р., уклоняется от судебного решения (правонарушение, связанное с наркотиками).
Анастасия Кирсанова, 16.10.1984 г.р. - уклоняется от судебного разбирательства (правонарушение против личности).
Анна Урицкая, 01.09.1986 г.р. - уклоняется от судебного разбирательства (правонарушение).
Лариса Петерсон, 26.12.1973 г.р., уклоняется от исполнения приговора (правонарушение против исполнения приговора).
Татьяна-Дора Чоботару, 14.10.1965 г.р. - уклоняется от досудебного производства (правонарушение).
Фамата Кеббех Окойе, 15.10.1989 г.р., уклоняется от уголовного преследования (правонарушение, связанное с наркотиками).
Хелен-Веста Валликиви, 12.09.1967 г.р. - уклоняется от досудебного производства (нарушение общественного порядка).
Светлана Алехнович, 24.11.1987 г.р. - уклоняется от исполнения приговора (правонарушение).