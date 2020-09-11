Если человек нарушил закон, ему грозит наказание. Однако, не все готовы брать на себя ответственность за свои действия и предпочитают бегство.

Вот список тех эстонских женщин, которые в настоящее время ищет эстонская полиция. Если вы знаете, где кто-то из них может прятаться, обязательно сообщите об этом в полицию, позвонив по номеру 112, позвонив на горячую линию полиции по телефону 612 3000 или отправив электронное письмо на адрес ppa@politsei.ee.

Наталья Адаменко

ФОТО: PPA

Наталья Адаменко, 21.12.1980 г.р. - уклоняется от исполнения приговора (правонарушение).

Кристина Хмелевская

ФОТО: PPA

Кристина Хмелевская, 17.07.1998 г.р. - уклоняется от досудебного производства (правонарушение).

Сигрид Бостон, 13.06.1987 г.р., уклоняется от судебного решения (правонарушение, связанное с наркотиками).

Анастасия Кирсанова, 16.10.1984 г.р. - уклоняется от судебного разбирательства (правонарушение против личности).

Анна Урицкая

ФОТО: PPA

Анна Урицкая, 01.09.1986 г.р. - уклоняется от судебного разбирательства (правонарушение).

Лариса Петерсон

ФОТО: PPA

Лариса Петерсон, 26.12.1973 г.р., уклоняется от исполнения приговора (правонарушение против исполнения приговора).

Татьяна-Дора Чоботару

ФОТО: PPA

Татьяна-Дора Чоботару, 14.10.1965 г.р. - уклоняется от досудебного производства (правонарушение).

Фамата Кеббех Окойе

ФОТО: PPA

Фамата Кеббех Окойе, 15.10.1989 г.р., уклоняется от уголовного преследования (правонарушение, связанное с наркотиками).

Хелен-Веста Валликиви

ФОТО: PPA

Хелен-Веста Валликиви, 12.09.1967 г.р. - уклоняется от досудебного производства (нарушение общественного порядка).

Светлана Алехнович

ФОТО: PPA

Светлана Алехнович, 24.11.1987 г.р. - уклоняется от исполнения приговора (правонарушение).