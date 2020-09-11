ВИДЕО ⟩ Галкин спародировал перехват Лукашенко

В ролике он одновременно играет две роли - Лукашенко и Путина. В центре сюжета история с перехватом якобы разговора американцев насчет отравления Алексея Навального. В пародии показано, как Лукашенко перехватил «звонок» пришедшего в себя Навального и «звонок» канцлера Германии Ангелы Меркель в пиццерию. Отдельно Галкин пошутил над «разговором» президента США Дональда Трампа с самим собой.

На YouTube-канале видео посмотрели свыше 11 тысяч человек. На Instagram-странице звезды ролик приобрел громадную популярность - его увидели 1,5 миллиона человек, а более 11 тысяч оставили комментарии.

В комментариях мнения разделились. Одни назвали Максима очень талантливым пародистом, а другие указали, что над этой темой смеяться не стоит.

«Как всегда - остро и талантливо», «Не смешно, честно!», «Не знаю, почему-то мне вовсе не смешно», «Вот, Максим, Вы это сделали очень зря. Вот ни разу не смешно, у Вас что, тем для юмора не осталось?», «Максим, низкий поклон Вам из Беларуси! Браво, никогда не сомневалась в Вашем таланте», - писали фолловеры.