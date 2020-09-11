НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ! ⟩ Эти фотографии реально затягивают в себя: в Таллинне открылась завораживающая выставка в стиле Хичкока

Американский фотограф-самоучка Алекс Прагер (Alex Prager) родилась в 1979 году, живет и работает в Лос-Анджелесе. Она известна кинематографичными цветными фотографиями с эстетикой старого Голливуда. Первую личную выставку провела в возрасте 21 год.

Как ей это удается - завораживать и потрясать зрителей, умело и филигранно передавать каждую деталь, например, в одежде своих героев, каждую эмоцию, которая получается не застывшей, а словно замершей за секунду до чего-то еще неизведанного и непредсказуемого?

Fotografiska

Творчество Прагер уходит корнями в фотографическую традицию Дианы Арбус и Синди Шерман, овладевших искусством замораживания момента неопределенности в повседневной жизни. Ее широкоформатные изображения в ярких насыщенных красках можно рассматривать как «однокадровые рассказы», вобравшие загадочные истории. Хотя в ее фотографиях линейное повествование отсутствует. Каждая работа повествует о причудливой, вечной нереальности, отсылая к героям Альфреда Хичкока или Стивена Кинга.

Fotografiska

Прагер всегда заранее четко представляет себе, как должны выглядеть декорации и персонажи в кадре. Она, это прекрасно видно, контролирует каждую деталь инсценировки – от реквизита до гардероба, причесок и макияжа. В роли героев мелодраматических постановок – родственники, друзья и отобранные на кастингах актеры, у каждого из которых уникальный внешний вид и индивидуальность. Фотограф утверждает, что всё до мелочей планируется заранее, но всегда есть элемент неожиданности, чего-то скрытого в обыденности, и зритель ощущает себя непроизвольным вуайеристом.