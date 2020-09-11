ФОТО ⟩ Пугачева ей в подметки не годится: 65-летняя Лариса Долина в платье из струящего шелка ошеломила всех

Популярная российская певица Лариса Долина родилась в еврейской семье. Народная артистка с детства мечтала о большой сцене. Уже в 1981 году она с оркестром выступала с аншлагами во многих республиках. На сегодняшний день Лариса Долина активно выступает в мюзиклах и занимает должность заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

Лариса Долина двадцать два года счастлива в браке с бас-гитаристом Ильей Спицыным. У артистки от первого брака есть дочь Ангелина, которая в 2012 году подарила ей внучку Александру. Лариса Долина мечтает, что внучка продолжит династию и станет известной певицей.

Вчера, 10-го сентября, Лариса Долина праздновала юбилей, ей исполнилось 65 лет. Певица устроила вечеринку для друзей в одном из московских ресторанов, делится портал Clutch.

Для торжества Долина выбрала «летящий» атласный костюм цвета ультрамарин. Певица также выпрямила волосы и придала им объема и длины, вероятно, добавив накладные пряди. Завершила артистка вечерний образ темной помадой, напомнив поклонникам женщину-вамп. Стоит отметить, что Долина выглядит отдохнувшей и помолодевшей на 10 лет.

Мнения подписчиков разделились: многие остались в восторге от внешнего вида любимой артистки, а некоторые раскритиковали макияж звезды.

"Поздравляем конечно,но накрасили ее отстойно, как вампир.", "С Днем Рождения самую талантливую певицу Ларису Долину!'Всего, всего, всего, всего, что она пожелает!", "Прекрасная женщина и артистка! Помню, мои родители под ее песни все семейные праздники проводили. Такая ностальгия ❤️ с юбилеем!", "Посылаю!!! Здоровья вам!", «Кто ее одевает и красит", "ужасное фото", - отметили пользователи Сети.