Пт, 11.09.2020
Как будто в лучшем пабе Ирландии побывали: в Ласнамяэ состоялась самая грандиозная вечеринка района СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ИСТОРИИ, ТРОГАЮЩИЕ СЕРДЦА ⟩ За мгновение до гибели: последние звонки жертв теракта 9/11

Мужчина фотографирует цветы у Национального мемориала жертвам 9/11 за день до 19-й годовщины терактов в районе Манхэттена Нью-Йорк

ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

11 сентября 2001-го Всемирный торговый центр в Нью-Йорке превратился в руины: террористы захватили четыре лайнера, два из которых врезались в Башни-близнецы. В последние минуты жизни жертвы в отчаянии звонили близким, чтобы попрощаться, пишет «Стархит».

Трагедия 9/11, разрушение башен ВТЦ в Нью-Йорке, серия терактов 11 сентября 2001-го — как ни окрести события тех дней, менее кошмарными они не становятся. 19 лет назад боевики-смертники захватили сразу четыре самолета, и только один из них не достиг намеченной цели, а упал в поле в штате Пенсильвания. Рейс 77 врезался в западное крыло Пентагона, повредив часть здания и унеся жизни 125 сотрудников базы и 64 пассажиров, 11-й рейс — в Северную, а 175-й — в Южную башню Всемирного торгового центра Манхэттена.

Всего погибли 2977 граждан, включая полицейских, медиков и пожарных, пытавшихся вызволить людей из горящих зданий, 24 жертвы пропали без вести. Кто-то скончался сразу, в момент столкновения самолетов с башнями, другие — умерли в пожаре и из-за обрушения строений. Тела были настолько изуродованы, что к 2013 году удалось опознать лишь 1634 человека из почти трех тысяч.

Эти цифры — ужасная статистика, но еще страшнее осознавать, что у каждого умершего остались семьи. Дети осиротели, жены и мужья — овдовели, можно ли смириться с подобной несправедливостью? Последнее, что получили родственники, — это голосовые сообщения от жертв теракта. Слова любви, отчаяния, надежды и скорби. Утешение это, или же напоминание о величайшем горе?

Послания с неба

Бетти Энн Онг сообщила авиакомпании о захвате самолета
Бетти Энн Онг сообщила авиакомпании о захвате самолета

Тем утром стюардесса 11-го рейса Бетти Энн Онг сумела связаться со своей авиакомпанией и сообщить, что старший бортпроводник, их коллега Карен Мартин и пассажир ранены. Бетти уточнила, что дверь в кабину пилотов не открывается, и «эти люди» — внутри.

По записи разговора очевидно, что ситуация на борту становится критической, и тем более шокирующей в наши дни кажется реакция диспетчера: назидательным тоном оператор заявил, что если бы пилоты четко выполняли инструкции, то держали бы дверь в кабину закрытой. Когда информацию передали на линию экстренной помощи, связь с Бетти уже прервалась.

Транспондер Боинга, по которому можно было отследить сигнал, отключился, в 8:24 самолет развернулся на 100 градусов, направляясь в Нью-Йорк. Диспетчеры услышали радиопередачу со словами боевика. Мужчина убеждал пассажиров в том, что авиалайнер летит в аэропорт, и если никто не будет «делать глупости», все закончится благополучно.

Мэделин Эми Суини была последней, кто звонил с рейса 11
Мэделин Эми Суини была последней, кто звонил с рейса 11
У стюардессы остались муж и дети
У стюардессы остались муж и дети

А уже в 8:44 стюардесса Мэделин Эми Суини совершила звонок в офис Бостона, ставший последним для рейса 11. «Я вижу воду, — описывала девушка. — Я вижу здания. Мы летим низко. Мы летим очень, очень низко. Слишком. О, Боже мой, мы летим слишком низко. Боже мой!».

Связь прервалась громкими помехами, а через две минуты самолет врезался в Северную башню между 93-м и 99-м этажами, почти целиком ушел внутрь здания и уничтожил лестницы. Люди, находившиеся выше, оказались обречены на гибель…

В то время, как рейс 11 летел прямиком в здание, другая группа террористов захватила рейс 175, летевший в Лос-Анджелес из Логана. Боевики убили пилотов, один из них сел за штурвал и резко изменил курс, что не ускользнуло от внимания диспетчера: в этот раз транспондер не отключили. Бортпроводник Роберт Фангман позвонил в офис United Airlines и сообщил о том, что капитан мертв, а стюардесса ранена.

Бывший пилот Брайан Суини оставил жене сообщение на автоответчике
Бывший пилот Брайан Суини оставил жене сообщение на автоответчике

Пассажир Брайан Суини, сам в прошлом пилот, сразу осознал, чем закончится для него полет и оставил супруге душераздирающее сообщение на автоответчике. «Джулс, это Брайан. Послушай, я нахожусь в угнанном самолете, — признался мужчина. — Если что-то пойдет не так, а выглядит все не очень хорошо, я просто хочу, чтобы ты знала: я очень люблю тебя. Хочу, чтобы ты делала все правильно, хорошо проводила время — и мои родители тоже и все остальные — и помнила, что я очень люблю тебя… Увидимся, когда ты окажешься здесь. Пока, детка. Надеюсь, я позвоню».

Питер Хансон летел в Лос-Анджелес с женой Сью и двухлетней дочкой, которая впервые оказалась на воздушном судне. В 8:52 пассажир набрал номер отца Ли, постарался спокойно описать происходящее и попросил родственника сообщить о захвате Боинга властям. Через восемь минут Питер понял, что ситуация патовая, и позвонил папе во второй раз.

«Все плохо, отец. Стюардессы ранены. У террористов, похоже, ножи и газ. Они говорят, что у них есть бомба. Пассажиры в панике, некоторым плохо. Самолет совершает резкие движения. Я не уверен, что это наш пилот управляет им. Думаю, мы снижаемся. Возможно, направляемся в Чикаго или еще куда-нибудь, чтобы врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, все будет очень быстро. Боже мой», — через мгновение после этих слов Боинг влетел в Южную башню торгового центра, а в 9:37 на Пентагон рухнул лайнер рейса 77.

 
Питер Хансон с семьей разбился в самолете
Питер Хансон с семьей разбился в самолете

У рейса 93 все складывалось иначе. Пассажиры и команда попытались перехватить управление самолетом у террористов, потому, в отличие от трех предыдущих лайнеров, судно сменило курс и не угодило в Белый дом или Капитолий, куда его намеревались направить боевики (по предположению экспертов). Сколько жизней можно было бы спасти, если бы подобное получилось у членов экипажа Боингов, устремленных в сторону Башен-близнецов? Вопрос риторический, но хотелось хотя бы представить альтернативную реальность, в которой Всемирный торговый центр уцелел.

Благодаря звонкам родным пассажиры узнали о манхэттенской трагедии и о Пентагоне и догадались, что их самолет — часть скоординированной смертниками серии терактов. Боевики заявили, что на лайнере бомба, но мало кто поверил их словам. «Не думаю, что у них есть взрывчатка. Полагаю, они сказали это для того, чтобы контролировать нас... Они намерены врезаться в землю. Нужно что-то делать... Есть план, нас несколько, — говорил Томас Бернет по телефону жене. — Я перезвоню».

Стюардесса Сандра Брэдшоу дозвонилась до мужа и рассказала, что готовится отбить самолет у захватчиков. На заднем фоне люди шептали псалом «Господь — пастырь мой». Затем Тодд Бимер связался с оператором телефонной компании и подтвердил, что пассажиры решили обезвредить «парня с бомбой» и прорваться в кабину. Последние слова, которые услышала женщина на проводе — «О'К, погнали», — навсегда стали символом героизма жертв террористов 93-го рейса. В 10:03 все они разбились в поле в трех километрах от Шанксвилла.

В ловушке

Черный дым от пожара окутал все вокруг
Черный дым от пожара окутал все вокруг

Саймон Бигелайзен, в кругу близких — Шимми, жил в Бруклине с женой Мириам и пятью детьми. Он был вице-президентом финансовой компании, офис которой располагался на 97-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. Самое парадоксальное, что Шимми уже сталкивался с терактами — 26 февраля 1993-го в подземном гараже Северной башни взорвали грузовик. Тогда мужчина не пострадал и без всякой паники спустился по лестнице к выходу. Вероятно, это стало причиной того, что в отличие от многих коллег, поспешивших покинуть помещение после крушения первого самолета, Бигелайзер не среагировал, надеясь, что вновь основной удар придется на соседнее здание. «Тут рядом произошел взрыв. Но не волнуйся, я в порядке», — сообщил 42-летний мужчина супруге.

Но на этот раз все шло по совсем иному сценарию. Рейс 175 буквально раздробил Южную башню между этажами с 78-го по 85-й. Это означало, что Шимми подписан смертный приговор: все, кто находился выше места крушения, оказались отрезаны от лестниц и не могли эвакуироваться. Все вокруг окутывал черный дым от пожара. Оставалось только звонить родным и друзьям в поисках поддержки. Одним из последних собеседников Бигелайзера стал приятель Давид.

Давид: «Просто держись. Медленно дыши через полотенце. Сохраняй спокойствие. В крайнем случае, разбей окно, чтобы вдохнуть немного воздуха».

Шимми (обращаясь к другим жертвам): «Он говорит, что мы должны разбить окно».

Давид: «Если тебе не хватает воздуха, сделай это».

Перед смертью Мелисса Харрингтон Хьюз успела сказать мужу, как сильно его любит
Перед смертью Мелисса Харрингтон Хьюз успела сказать мужу, как сильно его любит

Как и Бигелайзер, 33-летний брокер Стивен Малдерри оказался в ловушке в Южной башне. Он попытался выбраться на крышу здания вместе с шестью коллегами, но двери были заперты. Его мама в тот момент находилась на занятии йогой, поэтому прослушала сообщение от Стивена позднее, на автоответчике. Без сомнений, запись голоса сына в ближайшие дни стояла у нее на повторе…

«Мама, в здание врезался самолет. А сейчас... Думаю, сейчас я в порядке, но тут много дыма. Я просто хочу сказать, как сильно я тебя люблю, — дрожащим голосом произнес Малдерри. — И я позвоню тебе, когда буду в безопасности. Хорошо, мам? До свидания».

11 сентября Манхэттен погрузился в облако пыли, боли и скорби
11 сентября Манхэттен погрузился в облако пыли, боли и скорби
Память о погибших не меркнет с годами
Память о погибших не меркнет с годами

Мелисса Харрингтон Хьюз приехала в Нью-Йорк всего на день, ее фирма по разработке программного обеспечения проходила процедуру слияния с другой компанией. Так 31-летняя женщина оказалась на 101-м этаже Северной башни. Она успела позвонить отцу и мужу Шону в Сан-Франциско. «Шон, я просто хотела сказать, что люблю тебя и застряла в этом здании в Нью-Йорке, — рыдала Мелисса в трубку. — Там много дыма, и я просто хотела, чтобы ты знал, что я люблю тебя всегда».

Южная башня полностью разрушилась в 9:59, Северная — в 10:28. 11 сентября Манхэттен погрузился в облако пыли, боли и скорби, и, кажется, что оно не рассеялось по сей день.

По материалам 9-11commission.govThe TelegraphThe SunMirror.co.uk.

НАВЕРХ
Back