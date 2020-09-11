ИСТОРИИ, ТРОГАЮЩИЕ СЕРДЦА ⟩ За мгновение до гибели: последние звонки жертв теракта 9/11

В то время, как рейс 11 летел прямиком в здание, другая группа террористов захватила рейс 175, летевший в Лос-Анджелес из Логана. Боевики убили пилотов, один из них сел за штурвал и резко изменил курс, что не ускользнуло от внимания диспетчера: в этот раз транспондер не отключили. Бортпроводник Роберт Фангман позвонил в офис United Airlines и сообщил о том, что капитан мертв, а стюардесса ранена.

Бывший пилот Брайан Суини оставил жене сообщение на автоответчике

Пассажир Брайан Суини, сам в прошлом пилот, сразу осознал, чем закончится для него полет и оставил супруге душераздирающее сообщение на автоответчике. «Джулс, это Брайан. Послушай, я нахожусь в угнанном самолете, — признался мужчина. — Если что-то пойдет не так, а выглядит все не очень хорошо, я просто хочу, чтобы ты знала: я очень люблю тебя. Хочу, чтобы ты делала все правильно, хорошо проводила время — и мои родители тоже и все остальные — и помнила, что я очень люблю тебя… Увидимся, когда ты окажешься здесь. Пока, детка. Надеюсь, я позвоню».

Питер Хансон летел в Лос-Анджелес с женой Сью и двухлетней дочкой, которая впервые оказалась на воздушном судне. В 8:52 пассажир набрал номер отца Ли, постарался спокойно описать происходящее и попросил родственника сообщить о захвате Боинга властям. Через восемь минут Питер понял, что ситуация патовая, и позвонил папе во второй раз.

«Все плохо, отец. Стюардессы ранены. У террористов, похоже, ножи и газ. Они говорят, что у них есть бомба. Пассажиры в панике, некоторым плохо. Самолет совершает резкие движения. Я не уверен, что это наш пилот управляет им. Думаю, мы снижаемся. Возможно, направляемся в Чикаго или еще куда-нибудь, чтобы врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, все будет очень быстро. Боже мой», — через мгновение после этих слов Боинг влетел в Южную башню торгового центра, а в 9:37 на Пентагон рухнул лайнер рейса 77.

Питер Хансон с семьей разбился в самолете

У рейса 93 все складывалось иначе. Пассажиры и команда попытались перехватить управление самолетом у террористов, потому, в отличие от трех предыдущих лайнеров, судно сменило курс и не угодило в Белый дом или Капитолий, куда его намеревались направить боевики (по предположению экспертов). Сколько жизней можно было бы спасти, если бы подобное получилось у членов экипажа Боингов, устремленных в сторону Башен-близнецов? Вопрос риторический, но хотелось хотя бы представить альтернативную реальность, в которой Всемирный торговый центр уцелел.