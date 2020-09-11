КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ? ⟩ ТОП-10 самых известных пар Эстонии, разводы которых стали шоком для всей страны

Людей всегда интересуют любовные отношения знаменитостей: кто с кем спит, кто на ком женат, почему они развелись, кто изменил первым или первой? И когда пары, чьи браки кажутся всем прочными, как скала, расходятся, это становится шоком для общественности. Такого ведь никто не ожидал! Elu24 предлагает посмотреть на эти десять пар богатых и знаменитых, которые распались внезапно, и новости об этом прозвучали громом с ясного неба.

Taнель Падар и Кристель Мардисоо

В середине сентября 2017 года эта новость прозвучала сродни разорававшей бомбе: возлюбленная Падара Кристель Мардисоо была замужем за другим в течение пяти лет. Кадастровая запись показала, что Кристель Метсамаа и Андреас Метсамаа - супруги, которые в январе 2015 года подали заявление на раздел имущества.

В скором времени певец разорвал отношения с Мардисоо и влюбился в Лорен Вилльманн. Пара помолвлена, у них уже общая дочь Линда.



Teэт и Кристи Маргна

ФОТО: день рождения Kanal 2

Эстонский тележурналист и продюсер Теэт Маргна с весны стал свободным, расставшись с женой после 18 лет совместной жизни. Никаких комментариев больше никто от бывших супругов не слышал.



Прийт и Эвелин Выйгемаст

Эвелин Панг и Прийт Выйгемаст ФОТО: Raigo Pajula



11-летний брак пары распался в 2016 году. Оба молчали, как воды в рот набравши.

Актеры познакомились в Школе сценического мастерства и после учебы разъехались работать в разные города, чтобы через несколько лет встретиться на службе в таллиннском Городском театре. Прийт Выйгемаст и Эвелин Панг поженились 29 июля 2005 года. Первый ребенок пары, дочь Ловийс, родилась 12 марта 2007 года, сын Леннарт - 26 июля 2009 года.



Бригитте Сюзанне Хунт и Рон Нымм



Бригитте Сюзанне Хунт и Рон Нымм. ФОТО: Andrei Ozdoba

В ноябре прошлого года Хунт объявила в соцсетях, что рассталась со своим дорогим Роном. Причиной стали измены парня, и у Бригитте были железные доказательства - фото, на котором ее милый взасос целует блондинку. Пара была вместе с лета 2018 года.

В начале мая Бригитте Сюзанне подтвердила, что у нее близкие отношения с тренером по танцам Индреком Мяги.

Ленна Куурмаа и Роберт Вайгла

Ленна Куурмаа и Роберт Вайгла. ФОТО: Elu24



Летом 2017 года музыканты Ленна Куурмаа и Роберт Вайгла объявили, что их отношения закончились. Расстались они хорошими друзьями и воспитывают общих дочерей Эми и Матильду.

История любви молодых людей восходит к временам, когда Ленна была девушкой-ниндзя из группы Vanilla Ninja. В настоящее время Ленна обручена с актером Лаури Мяэсепом. Весной этого года вся семья Ленны переехала на ферму в Сетумаа, которую певица приобрела десять лет назад. Ленна беременна.



Хендрик и Берит Сал-Саллер

Берит Сал-Саллер ФОТО: Facebook



В мае музыкант Хендрик Сал-Саллер и его жена Берит объявили о том, что их браку пришел конец. И отказались от дальнейших комментариев. Их отношения начались в 2004 году, в 2007 году в их семье родился сын Себастьян, а поженились они летом 2010 года.



Mартин Репински и Сирет Котка

Maритн Репински и Сирет Котка обвенчались. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Политики Сирет Котка и Мартин Репински поженились в 2017 году. В прошлом году брак, казавшийся идеальным, уже трещал по всем швам - у Мартина появилась новая любимая женщина Екатерина Васильева. Вскоре Сирет открыто заявила о проблемах в их супружеском тандеме, назвав одной из причин работу, мол, у них не было достаточно времени друг на друга.

Но причиной был другая женщина. Мартин и Екатерина в августе переехали в Таллинн, и в сентябре Васильева уже отвела своего сына в школу в Пирита. Видимо, свадьба не за горами.

Мартин и Сирет поженились весной 2017 года и обвенчались в Нарвском храме Воскресения Господня. В поместье Мяэтагузе прошла пышная свадьба. 9 октября 2017 года в семье родился сын Морган.

Mайлис Репс и Агрис Репш



Майлис Репс с мужем. ФОТО: Jelena Rudi

В начале 2019 года политик Майлис Репс заявила, что разводится с мужем. Днем ранее появились снимки, компрометирующие ее мужа по полной: Агрис отдыхал на Кубе с темноволосой латышкой, которая подписала фото, что они с мужем проводят медовый месяц.

Майлис попросила не доставать ее вопросами, связанными с расторжением брака, а понять и не вторгаться в личную жизнь.

Майлис Репс и Агрис Репш поженились в 2003 году. У пары шестеро детей, младший из которых родился весной 2017 года.



Kaлле Паллинг и Май Кангро

Maй и Калле Паллинг ФОТО: Madis Sinivee

Их брак закончился в июле прошлого года. Май написала в соцсетях, мол, считается, что расставание - это всегда больно и грустно, но для них это правило не работает. Тележурналистка бросила депутата Рийгикогу, а уже летом этого года вышла замуж за миллионера Маргуса Кангро, совладельца Viru Keemia Grupp. Весной у пары родился ребенок. Новой возлюбленной Калле Паллинга стала ювелир Биргит Сколимовски.

Май и Калле поженились 7 июля 2012 года. У пары есть сын, родившийся годом ранее.



Tooмас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Они прожили в браке 11 лет и разошлись в 2015 году. Разводу предшествовал громкий скандал: журнал Kroonika опубликовал фотографии Эвелин Ильвес, целующейся с другим мужчиной на террасе Café Komeet. Днем того же дня первая леди написала в Facebook: «У меня сейчас один из самых сложных периодов в жизни. Пожалуйста, простите, если я кого-то обидела».

Многие обвиняли Эвелин в распаде семьи, но, как выяснилось позже, Тоомас Хендрик еще раньше вовсю крутил роман с латышкой Иевой Купце. С ней они и поженились 2 января 2016 года в церкви Халлисте. 28 ноября у супругов родился сын Ханс Хендрик Ильвес. В настоящее время пара проживает в США, где бывший президент Эстонии работает в Стэнфордском университете.