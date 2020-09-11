ФОТО ДНЯ ⟩ Семенович и известного женатого телеведущего засняли целующимися

Семенович и известного спортивного комментатора увидели в одном из подмосковных поселков, где парочка прогуливалась.

Так, как заявили в «КП», у звездной пары, возможно, роман, который осложняется тем, что Губерниев женат на своей первой любви, Елене Путинцевой. Пара воспитывает ребенка от первого брака супруги.

Тем не менее, все чаще Семенович и Губерниева застают на «общих моментах».

Так, певица 8 сентября вышла из авто комментатора на отдыхе, потом он примерил розовый парик, который подозрительно напоминает парик самой Семенович.

Она же откомментировала его необычный образ, отметив, что такие волосы ему «дико» идут.

Сам Губерниев судя по всему был чрезвычайно раздосадован, что информация о романе с бывшей солисткой «Блестящих» стала достоянием общественности. «Проклятые папарацци», — прокомментировал он публикацию в телеграм-канале о его связи с Семенович.

Официально никаких сообщений от тщательно скрывающей свою личную жизнь певицы, разумеется, не поступало. Однако СМИ давно известно, что романы с богачами из Греции и Швейцарии, окончились разрывом.