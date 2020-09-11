ФОТО ДНЯ ⟩ Семенович и известного женатого телеведущего засняли целующимися

СМИ считают, что выяснили, кто является избранников сорокалетней экс-«блестящей» Анны Семенович. Так, папарацци сфотографировали поцелуй, который случился у певицы с 45-летним Дмитрием Губерниев.
Семенович и известного спортивного комментатора увидели в одном из подмосковных поселков, где парочка прогуливалась.
Так, как заявили в «КП», у звездной пары, возможно, роман, который осложняется тем, что Губерниев женат на своей первой любви, Елене Путинцевой. Пара воспитывает ребенка от первого брака супруги.
Тем не менее, все чаще Семенович и Губерниева застают на «общих моментах».
Так, певица 8 сентября вышла из авто комментатора на отдыхе, потом он примерил розовый парик, который подозрительно напоминает парик самой Семенович.
Она же откомментировала его необычный образ, отметив, что такие волосы ему «дико» идут.
Сам Губерниев судя по всему был чрезвычайно раздосадован, что информация о романе с бывшей солисткой «Блестящих» стала достоянием общественности. «Проклятые папарацци», — прокомментировал он публикацию в телеграм-канале о его связи с Семенович.
Официально никаких сообщений от тщательно скрывающей свою личную жизнь певицы, разумеется, не поступало. Однако СМИ давно известно, что романы с богачами из Греции и Швейцарии, окончились разрывом.
Семенович считает, что мужчина должен хорошо зарабатывать, иначе как он сможет обеспечить ее, если певица решит уйти со сцены и, к примеру, воспитывать ребенка? Она заявляла, что будучи беременной год как минимум не сможет работать, и ее мужчина должен будет взять финансовые обязательства на себя.