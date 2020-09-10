ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ ⟩ Принц Чарльз перестал давать деньги принцу Гарри и Меган Маркл

После переезда Меган и Гарри в США, Чарльз давал им деньги на текущие расходы. Источники журнала People подчеркивают, что при этом ему не приходилось финансировать охрану семьи сына, так как Меган и Гарри с самого начала взяли эту статью расходов на себя.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Состояние Меган Маркл еще до знакомства с Гарри оценивалось в пять-семь миллионов долларов. Большую часть этой суммы составляли гонорары за роль в сериале «Форс-мажоры». У Гарри, по разным оценкам, было от 25 до 40 миллионов фунтов стерлингов, которые он получил в наследство после смерти своей матери, принцессы Дианы, и прабабушки, королевы-матери Елизаветы.