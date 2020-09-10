Алла Пугачева рассказала, как ее преследовал маньяк с ножом

Подошел ко мне один, как бы с цветами. А на самом деле, показывает нож и говорит: «Жду тебя там-то и там-то»,

Чтобы не провоцировать неадекватного фаната, артистка согласилась, но, естественно, сделала все, чтобы больше никогда с ним не встретиться.

Историю о преследовавшем певицу серийном маньяке рассказывал в одном из телешоу и ее бывший муж Александр Стефанович. По его словам, не добравшись до Пугачевой, убийца сел в поезд до Харькова и убил двух пассажирок и двух проводниц. Тела своих жертв он выбросил в окно поезда. Когда преступник был задержан, в его записной книжке обнаружили имя Алла.