У 62-летнего Алека Болдуина и его жены родился пятый ребенок: первое фото малыша

Во вторник, 8 сентября, у 62-летнего голливудского актера Алека Болдуина и его 36-летней супруги Хиларии родился пятый ребенок. Об этом Хилария сообщила на своей странице в Instagram в среду вечером, пишет Сегодня.
На странице Болдуин появилось фото счастливых родителей. На снимке Хилария держит сына на руках, а Алек сидит рядом с ней.
Прошлой ночью у нас родился ребенок. Он идеален, и мы очень счастливы. Оставайтесь с нами, чтобы вскоре узнать имя,
– написала жена актера.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
В комментариях звездную пару принялись поздравлять коллеги, друзья и поклонники.
Отметим, что о беременности Хиларии стало известно в апреле этого года. Она не спешила делиться радостной новостью с миром, поскольку ранее у нее было два выкидыша. Хилария не теряла надежду выносить и родить пятого ребенка, что ей, к счастью, удалось.
Алек и Хилария также воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.
Отметим, что для Алека малыш стал шестым ребенком – от брака с актрисой Ким Бейсингер у актера есть 24-летняя дочь Айрленд.