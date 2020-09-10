У 62-летнего Алека Болдуина и его жены родился пятый ребенок: первое фото малыша

На странице Болдуин появилось фото счастливых родителей. На снимке Хилария держит сына на руках, а Алек сидит рядом с ней.

Прошлой ночью у нас родился ребенок. Он идеален, и мы очень счастливы. Оставайтесь с нами, чтобы вскоре узнать имя,

– написала жена актера.

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В комментариях звездную пару принялись поздравлять коллеги, друзья и поклонники.

Отметим, что о беременности Хиларии стало известно в апреле этого года. Она не спешила делиться радостной новостью с миром, поскольку ранее у нее было два выкидыша. Хилария не теряла надежду выносить и родить пятого ребенка, что ей, к счастью, удалось.

Алек и Хилария также воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.