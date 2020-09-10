СУММЫ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ⟩ Сколько зарабатывают ведущие «Модного приговора» и других шоу о красоте и стиле

Сколько зарабатывают российские звезды, причастные к шоу о преображениях, стиле и моде?
Гонорары и недвижимость Надежды Бабкиной — не секрет: о заработанном артистке, как руководителю московского театра «Русская песня», приходится отчитываться. Надежда Георгиевна в списке самых обеспеченных начальников культурных заведений заняла третье место — обошли ее Владимир Спиваков с 89,7 млн рублей (997 000 евро по сегодняшнему курсу) и Геннадий Хазанов с 64,5 млн (717 000 евро). У соведущей шоу «Модный приговор» годовой доход — 34,8 миллиона рублей за 2019-й (387 000 евро). И следующее имущество: 1/2 квартиры площадью 124,9 кв. м; квартира в 112,3 кв. м; две квартиры в Болгарии; пять земельных участков; гараж; баня; «легковушка» Mercedes-Benz.
Съемки в «Модном приговоре» — далеко не первая статья доходов Бабкиной. У артистки — приличный ценник на заказники: пригласить ее коллектив на большой праздник в честь Дня города в 2017-м стоило 2,3 млн рублей (25 555 евро), на новогодний корпоратив — 1–1,5 млн рублей (до 17 000 евро). После болезни и преображения Бабкина стала еще популярнее. Теперь у нее — крупный рекламный контракт. Если он продлится 2–3 месяца, принесет исполнительнице от 3 миллионов (33 330 евро), если партнерство с брендом годовое — то до 20 млн рублей (до 223 000 евро).
Недвижимость и гонорар Александра Васильева
Что объединяет Францию, Россию, Турцию и Литву? Верно, в эти странах у звезды «Модного приговора» есть недвижимость. Трехкомнатная квартира в Париже ценна хранящейся в ней коллекцией антиквариата. Три дома в Оверне историк моды именует дачей. Дом в Литве с уникальной библиотекой телеведущему достался от деда, а квартира в Анталье — в качестве гонорара. В целом состояние мужчины оценивается в 1,5 миллиона евро — и это, предполагаем, самые скромные подсчеты.
«У меня много живописи, две тысячи полотен восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого века. Я умею купить дешево. У меня есть дар сбить цену, объяснить людям, что это ерунда. Я не миллионер, я — Васильев», — объясняет Александр. Но время его все же обходится дорого: лекция от звезды длительностью до 3 часов в 2018-м стоила 10 000 евро.
Сколько зарабатывает Анфиса Чехова
Зритель никак не забудет «Секс с Анфисой Чеховой», продолжая ассоциировать женщину с провокационным шоу. Хотя «в резюме» у звезды куда больше проектов. В том числе о красоте, теле и стеле — «Модель XL», второй сезон которого стартует этой осенью.
О нынешних гонорарах на ТВ Анфиса молчит — но не стесняется рассказать о прошлых. За тот самый «Секс» Чеховой платили в нулевых зарплату в размере от 1000 долларов — первую она потратила на аренду квартиры за 800 «зеленых».
В нулевых Чехова входила в ТОП-50 звезд России — «Форбс»-2009 поставил телеведущую на 24-ю строчку с годовым доходом в 0,7 млн долларов. В свежих рейтингах Анфиса не мелькает, но на жизнь не жалуется: ее один пост в Instagram стоит около 220 000 рублей (2 450 евро), гонорар за мероприятие еще несколько лет назад оценивался в 15 000 долларов.
Словом, складывается приличная сумма. Как подсчитали поклонники звезды — 3 миллиона рублей (33 330 евро) в месяц, но Анфиса опровергла: меньше. Хотя траты у артистки немаленькие: «Не 50 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. Также я оплачиваю коммунальные услуги за квартиру. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей».
Сколько зарабатывает и где живет Влад Лисовец
От стипендии в 30 рублей в родном Баку до собственного бренда и квартиры на Сретенке — такой путь проделал стилист и ведущий, причастный к модным шоу «Красота требует», «Топ-модель по-русски», «Мейкаперы».
Но «история Золушки» — не о нем, говорит Лисовец. Его заслуга — в работе и еще раз работе. Стилист начинал с работы на рынке, помогая продавцам цветов, — потратил заработок на фрукты и продукты для семьи. В 90-х переехал в Москву, где получил первый гонорар в 300 долларов за участие в шоу «Угадай мелодию» — их потратил на микроволновку и ковер для квартиры. Первый год — еще до звездного статуса — трудился без зарплаты, получая лишь чаевые.
Зато теперь у ведущего и эксперта свои салоны красоты, мастер-классы с билетом около 200 000 рублей ( 2 000 евро) и двухэтажная квартира на Сретенке (самое скромное жилье в районе, студия в 30 квадратов, продается сейчас за 11 млн рублей - 123 000 евро).
Квартира Александра Рогова
«Я боюсь представить, сколько зарабатывает Александр Рогов. Конечно, он шоумен и телеведущий, но и стилист. За мастер-класс вполне реально получить гонорар под полмиллиона», — рассуждала стилист Гала Борзова.
Сам Александр — мужчина скромный, о деньгах не говорит. Только о том, что у него, мальчика из деревни, контракты с популярными модными шоу и с крупными представителями масс-маркета. Приходится судить о достатке ведущего по недвижимости — а она у него внушительная.
Последнюю квартиру Александр купил, так как в старый дом не помещалась одежда. То есть как квартиру — трое апартаментов на последнем этаже с двумя окнами на крышу. Во владениях Рогова — всего две двери, в ванную и туалет, остальное пространство — общая зона с кухней и гостиной в 130 квадратов, гардеробная и спальня выглядят единым пространством.
По материалам teleprogramma.pro, kommersant.ru, admagazine.ru, kp.ru