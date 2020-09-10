СУММЫ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ⟩ Сколько зарабатывают ведущие «Модного приговора» и других шоу о красоте и стиле

«Экспресс газета» рассказывает о доходах Надежды Бабкиной, Анфисы Чеховой, гонорарах и недвижимости Александра Васильева, а также о квартирах Влада Лисовца и Александра Рогова

Сколько зарабатывает и чем владеет Надежда Бабкина

Гонорары и недвижимость Надежды Бабкиной — не секрет: о заработанном артистке, как руководителю московского театра «Русская песня», приходится отчитываться. Надежда Георгиевна в списке самых обеспеченных начальников культурных заведений заняла третье место — обошли ее Владимир Спиваков с 89,7 млн рублей (997 000 евро по сегодняшнему курсу) и Геннадий Хазанов с 64,5 млн (717 000 евро). У соведущей шоу «Модный приговор» годовой доход — 34,8 миллиона рублей за 2019-й (387 000 евро). И следующее имущество: 1/2 квартиры площадью 124,9 кв. м; квартира в 112,3 кв. м; две квартиры в Болгарии; пять земельных участков; гараж; баня; «легковушка» Mercedes-Benz.

Съемки в «Модном приговоре» — далеко не первая статья доходов Бабкиной. У артистки — приличный ценник на заказники: пригласить ее коллектив на большой праздник в честь Дня города в 2017-м стоило 2,3 млн рублей (25 555 евро), на новогодний корпоратив — 1–1,5 млн рублей (до 17 000 евро). После болезни и преображения Бабкина стала еще популярнее. Теперь у нее — крупный рекламный контракт. Если он продлится 2–3 месяца, принесет исполнительнице от 3 миллионов (33 330 евро), если партнерство с брендом годовое — то до 20 млн рублей (до 223 000 евро).

Недвижимость и гонорар Александра Васильева

Что объединяет Францию, Россию, Турцию и Литву? Верно, в эти странах у звезды «Модного приговора» есть недвижимость. Трехкомнатная квартира в Париже ценна хранящейся в ней коллекцией антиквариата. Три дома в Оверне историк моды именует дачей. Дом в Литве с уникальной библиотекой телеведущему достался от деда, а квартира в Анталье — в качестве гонорара. В целом состояние мужчины оценивается в 1,5 миллиона евро — и это, предполагаем, самые скромные подсчеты.

«У меня много живописи, две тысячи полотен восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого века. Я умею купить дешево. У меня есть дар сбить цену, объяснить людям, что это ерунда. Я не миллионер, я — Васильев», — объясняет Александр. Но время его все же обходится дорого: лекция от звезды длительностью до 3 часов в 2018-м стоила 10 000 евро.

Сколько зарабатывает Анфиса Чехова

Зритель никак не забудет «Секс с Анфисой Чеховой», продолжая ассоциировать женщину с провокационным шоу. Хотя «в резюме» у звезды куда больше проектов. В том числе о красоте, теле и стеле — «Модель XL», второй сезон которого стартует этой осенью.

О нынешних гонорарах на ТВ Анфиса молчит — но не стесняется рассказать о прошлых. За тот самый «Секс» Чеховой платили в нулевых зарплату в размере от 1000 долларов — первую она потратила на аренду квартиры за 800 «зеленых».