ФОТО ⟩ Виктория Дайнеко обнародовала интимное тату

На фотографии певица в укороченной куртке на голое тело демонстрирует татушку под грудью. Виктория в подписи к снимку дала понять, что сейчас она вся в работе, делать новые фото некогда, а это снято «не вчера, да и ладно».
Заинтригованные фанаты теперь мечтают прочитать, что же там вытатуировано, и просят ее сделать фото покрупнее или «повыше поднять руку».
Многие выражают свое восхищение физической формой певицы и «особенно прекрасными частями ее тела», но некоторые из подписчиков вновь достаточно назойливо и бесцеремонно советуют Виктории «начать кушать».