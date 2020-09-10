Чт, 10.09.2020
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ФОТО ⟩ Виктория Дайнеко обнародовала интимное тату

Виктория Дайнеко

ФОТО: Shutterstock

Пикантный снимок одна из победительниц «Фабрики звезд» опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Topnews.

На фотографии певица в укороченной куртке на голое тело демонстрирует татушку под грудью. Виктория в подписи к снимку дала понять, что сейчас она вся в работе, делать новые фото некогда, а это снято «не вчера, да и ладно».

Заинтригованные фанаты теперь мечтают прочитать, что же там вытатуировано, и просят ее сделать фото покрупнее или «повыше поднять руку».

 

Многие выражают свое восхищение физической формой певицы и «особенно прекрасными частями ее тела», но некоторые из подписчиков вновь достаточно назойливо и бесцеремонно советуют Виктории «начать кушать».

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