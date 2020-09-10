Гороскоп на 10 сентября: у кого из знаков Зодиака карьера пойдет резко вверх

Гороскоп говорит, что Раки будут учиться на своих ошибках, а Козероги с головой уйдут в работу.
Овен
Если вы рассчитывали на повышение по службе, это не лучший день, поскольку руководство усомнится в ваших способностях.
Телец
Близнецы
Деловая поездка не будет прибыльной, зато новые знакомства помогут наладить полезные партнерские связи.
Рак
Лев
Ваш ум отличается ясностью, вы сможете легко решить сложные задачи и получите интересующие вас ответы.
Дева
Ваша интуиция вас не подведет, так что вы без проблем сможете достичь высоких результатов в работе.
Ваша карьера развивается благоприятным образом, хотя и возможны некоторые трудности в рабочих вопросах.
Скорпион
Вам полезно быть чуть более расчетливыми и подозрительными, тогда вы не позволите дать себя в обиду окружающим.
Стрелец
Хороший день для переговоров и подписания договоров. Вы можете положиться на поддержку влиятельного лица.
Козерог
День богат всплесками благоприятных событий в деловой сфере. Но вы не сможете повлиять на их исход.
Водолей
Чтобы добиться нужного вам результата, старайтесь незаметно продвигать начатые ранее дела и оформлять документы.
Рыбы
Вам не стоит далеко уезжать, особенно в направлении севера или запада относительно вашего местожительства.