Гороскоп на 10 сентября: у кого из знаков Зодиака карьера пойдет резко вверх

Овен

Если вы рассчитывали на повышение по службе, это не лучший день, поскольку руководство усомнится в ваших способностях.

Телец

Постарайтесь быстро завершить текущие дела, тогда вы можете рассчитывать на позитивный результат.

Близнецы

Деловая поездка не будет прибыльной, зато новые знакомства помогут наладить полезные партнерские связи.

Рак

Вы сможете исправить серьезную ошибку, допущенную в отношении близкого человека. Этот опыт пойдет на пользу, пишет «Сегодня».

Лев

Ваш ум отличается ясностью, вы сможете легко решить сложные задачи и получите интересующие вас ответы.

Дева

Ваша интуиция вас не подведет, так что вы без проблем сможете достичь высоких результатов в работе.

Весы

Ваша карьера развивается благоприятным образом, хотя и возможны некоторые трудности в рабочих вопросах.

Скорпион

Вам полезно быть чуть более расчетливыми и подозрительными, тогда вы не позволите дать себя в обиду окружающим.

Стрелец

Хороший день для переговоров и подписания договоров. Вы можете положиться на поддержку влиятельного лица.

Козерог

День богат всплесками благоприятных событий в деловой сфере. Но вы не сможете повлиять на их исход.

Водолей

Чтобы добиться нужного вам результата, старайтесь незаметно продвигать начатые ранее дела и оформлять документы.

Рыбы