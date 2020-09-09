ТАРТУ, ВНИМАНИЕ! ⟩ Незнакомый мужчина 8-летнему ребенку: «Мама и папа попросили меня отвезти тебя домой»

Жительница Тарту, Киллу Кааре, поделилась в Facebook случаем, который произошел с ее 8-летней дочерью около одного из детских садов, где в автомобиле темного цвета сидел мужчина и звал детей отвезти их по домам. К счастью, ее дочь поняла, что от такого человека нужно убегать и сразу же рассказала об этом случае родителям. Но Кааре переживает, что не все дети знают, как вести себя в подобных ситуациях, пишет Elu24.
Вчера в Тарту около детского сада Eerika стоял автомобиль универсал темного цвета, водитель которого (мужчина в белой спортивной куртке и темно-коричневых штанах) позвал мою 8-летнюю дочь в машину со словами: "мама и папа попросили меня привезти тебя домой". Наша маленькая героиня быстро убежала от него домой и рассказала об этом отцу. Полиция уже в курсе",
- описала ситуацию Киллу.
К счастью, наш ребенок четко знал, как вести себя в подобной ситуации и не забоялся рассказать об этом нам. Для нее эта жуткая ситуация закончилась хорошо.
По словам Кааре, она решила поделиться произошедшим в социальной сети, чтобы другие люди тоже были в курсе, ведь этот мужчина все еще где-то рядом и зазывает наших маленьких детей к себе в машину.
В самой большой опасности дети младшего школьного возраста, которые еще только начинают передвигаться по улицам самостоятельно. Мы не всегда можем быть рядом с ними, но мы можем защитить их от подобных вещей, рассказав, как надо себя вести с незнакомыми людьми. Эти хищники - отличные манипуляторы и точно знают, что нужно сказать ребенку, чтобы он поверил. Наши дети научены быть послушными и верить словам взрослых людей. Особенно маленькие дети, которых еще не научили бояться взрослых людей,
- пишет заботливая мать.
Она добавила, как такие люди чаще всего манипулируют детьми:
- Мама/папа послал меня за тобой;
- С мамой/папой или другим членом семьи что-то случилось и он в больнице, я отвезу тебя туда;
- Дома случилось несчастье и меня попросили тебя привезти;
- Пойдем со мной, я покажу тебе щенка/котенка в машине;
- Я тебе что-то дам, если пойдешь со мной.
И это далеко не все способы заманить ребенка.
Вожно объяснять детям, что неважно, что говорит незнакомый человек - ни в коем случае нельзя идти с ним или садиться в его машину. Маленькие дети не могут соперничать со взрослыми людьми. Если человек ведет себя подобным образом, ребенок должен сразу же убегать. Лучше всего бежать туда, где есть много других людей - автобусные остановки, улицы, школы, детские сады и так далее.
Если человек схватил ребенка, надо кричать так громко, насколько хватает сил. Если ребенок увидел, что другой ребенок оказался в беде, он также должен громко кричать и обратить внимание окружающих.
Обязательно слушайте своих детей и, если они рассказывают о странном поведении взрослого человека, который звал их к себе, сразу оповестите об этом полицию. По своей природе эти хищники очень трусливы и не хотят обращать на себя внимание, но они не остановятся без нашего вмешательства. Такие незначительные вещи могут спасти жизни и психику нашим детям,
- пишет она.
Киллу обращает внимание всех родителей, а также учителей в школах и воспитателей в детских садах, на то, чтобы они поговорили с детьми на эту тему.
Palun jagage ja hoidke silmad lahti! Eile seisis Tartu külje all Eerika lasteaia juures must universaalkerega auto,...Posted by Killu Kaare on Esmaspäev, 7. September 2020