ТАРТУ, ВНИМАНИЕ! ⟩ Незнакомый мужчина 8-летнему ребенку: «Мама и папа попросили меня отвезти тебя домой»

Вожно объяснять детям, что неважно, что говорит незнакомый человек - ни в коем случае нельзя идти с ним или садиться в его машину. Маленькие дети не могут соперничать со взрослыми людьми. Если человек ведет себя подобным образом, ребенок должен сразу же убегать. Лучше всего бежать туда, где есть много других людей - автобусные остановки, улицы, школы, детские сады и так далее.

Если человек схватил ребенка, надо кричать так громко, насколько хватает сил. Если ребенок увидел, что другой ребенок оказался в беде, он также должен громко кричать и обратить внимание окружающих.

Обязательно слушайте своих детей и, если они рассказывают о странном поведении взрослого человека, который звал их к себе, сразу оповестите об этом полицию. По своей природе эти хищники очень трусливы и не хотят обращать на себя внимание, но они не остановятся без нашего вмешательства. Такие незначительные вещи могут спасти жизни и психику нашим детям,

- пишет она.