ШОК! ⟩ Превратившийся в Барби мужчина остался с дырой в подбородке после новой пластики

В январе этого года Алвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. На новую внешность она потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов: в частности, на увеличение груди и ягодиц и удаление кадыка.

На размещенных кадрах 37-летняя телезвезда демонстрирует дыру в своем лице, которая осталась в результате неудачной косметологической процедуры во время поездки в Англию. Женщина призналась, что собиралась заострить свой подбородок с помощью филлеров, однако через несколько недель после посещения салона ее лицо приняло не ту форму, о которой она просила. Затем у Алвес развилась инфекция, и филлер «начал сочиться через дыру в центре ее подбородка».

Помимо этого, знаменитость рассказала, что ее ноги и стопы отекли и стали на три размера больше из-за отторжения организмом других филлеров, которые она закачала в Бразилии.

В настоящий момент Алвес находится в больнице и обеспокоена тем, что ее поклонники могут решить, что она зависима от пластической хирургии, хотя на самом деле, по ее словам, это неправда.

С 2004 года Алвес подвергся 48 пластическим операциям. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но через год снова лег под нож.