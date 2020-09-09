Гороскоп на 9 сентября: кто из знаков Зодиака будет заниматься решением проблем

Овен

Для успешного бизнеса лучше остановить свой выбор на знакомых и проверенных местах, а не ехать в чужие края.

Телец

Не стоит открыто выражать свои чувства, поскольку так вы спровоцируете конфликт с окружающими.

Близнецы

Всплывут какие-то давние ошибки, то ли ваши, то ли чужие, на которых вам придется учиться, чтобы не повторять их.

Рак

Поберегите сердечно-сосудистую систему организма – она наиболее чувствительна и уязвима в этот день.

Лев

Усиливается ваша привлекательность, и, соответственно, возрастает потенциальный успех у противоположного пола.

Дева

День повышенного травматизма, когда есть риск порезаться даже тупым предметом. А потому берегите руки.

Весы

Этот день больше подходит для уединенной и плодотворной работы, чем для обсуждения перспектив в рабочем коллективе.

Скорпион

Найдите время на развитие собственной памяти и логики. Не доверяйте свои секреты чужим людям.

Стрелец

Вам не стоит принимать опрометчивых решений как в бизнесе, так и в личной жизни – тщательно обдумывайте свои слова.

Козерог

Большую часть дня придется провести, отвлекаясь от работы и решая насущные бытовые вопросы дома и семьи, пишет «Сегодня».

Водолей

Если вы почувствуете недомогание, не стоит пугаться: оно легко поддается лечению и не принесет опасности для здоровья.

Рыбы