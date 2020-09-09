А ВЫ УГАДАЛИ БЫ? ⟩ Бабкина показала фото времен своей молодости, и фанаты даже не узнали, что это за человек

70-летняя Надежда Бабкина решила немного поностальгировать и показала подписчикам в Инстаграме архивный чёрно-белый снимок, на котором артистку узнать не так легко. На нём молодая певица позировала вполоборота, бросив в камеру задумчивый взгляд. А её голову украшало множество мелких косичек.
Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно эксперементировала с внешностью - то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого @fkirkorov ... А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие? ⠀ #надеждабабкина #русскаяпесня #песнироссии #моднаянародная
«Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету», - говорит Надежда Бабкина.
Снимок довольно сильно удивил пользователей. Они отметили, что на нём артистка выглядит другим человеком. При этом некоторые обвинили исполнительницу в том, что она переусердствовала с пластикой, изменив черты лица. Недавно их также поразила «фарфоровая кожа» Бабкиной, и они попросили певицу не увлекаться приложениями для коррекции фото.