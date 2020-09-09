А ВЫ УГАДАЛИ БЫ? ⟩ Бабкина показала фото времен своей молодости, и фанаты даже не узнали, что это за человек

70-летняя Надежда Бабкина решила немного поностальгировать и показала подписчикам в Инстаграме архивный чёрно-белый снимок, на котором артистку узнать не так легко. На нём молодая певица позировала вполоборота, бросив в камеру задумчивый взгляд. А её голову украшало множество мелких косичек.

«Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету», - говорит Надежда Бабкина.