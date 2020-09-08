Вт, 8.09.2020
Промокшая до нитки президент Керсти Кальюлайд вызвала жалость пользователей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВСЕ ПРОСТО! ⟩ Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы

Александр Добровинский

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Юрист отметил, что адвокаты актера сосредоточились не на том, на чем нужно было, сообщает Лайф.

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский после заседания Пресненского суда, на котором актера приговорили к восьми годам лишения свободы, рассказал, в чем заключалась ошибка защитника артиста Эльмана Пашаева.

— Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актера. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт, — говорит юрист.

Добровинский отметил, что, будучи адвокатом артиста, он бы непременно провёл ЭКГ. По его словам, полное признание вины и доказанные проблемы со здоровьем на момент аварии могли помочь получить Ефремову четыре года условно.

НАВЕРХ
Back