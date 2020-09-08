ВСЕ ПРОСТО! ⟩ Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский после заседания Пресненского суда, на котором актера приговорили к восьми годам лишения свободы, рассказал, в чем заключалась ошибка защитника артиста Эльмана Пашаева.
— Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актера. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт, — говорит юрист.
Добровинский отметил, что, будучи адвокатом артиста, он бы непременно провёл ЭКГ. По его словам, полное признание вины и доказанные проблемы со здоровьем на момент аварии могли помочь получить Ефремову четыре года условно.