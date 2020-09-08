ВСЕ ПРОСТО! ⟩ Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы

— Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актера. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт, — говорит юрист.