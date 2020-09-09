ВИДЕО ⟩ 250-килограммовый сын Сафронова чуть не раздавил детей и разбил ноги до мяса

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин улетел в Турцию. Пианист-виртуоз надеялся как следует отдохнуть на турецком побережье и зарядиться позитивными эмоциями. Но в первые же дни получил серьезную травму, которая лишила его возможности передвигаться.

«Боли просто адские!» – корчится Лука.

Сын Сафронова остановился в знаменитом отеле, где в свое время проходил саммит глав большой двадцатки. Отдых в этом отеле – удовольствие не из дешевых, но это не спасло сына Никаса Сафронова от травмы.

О случившемся Лука до сих пор вспоминает с ужасом. «Все мои подписчики знают, что я большой прыгун-попрыгун, – рассказывает в интервью Sobesednik.ru Лука. – Не представляю своей жизни без прыжков! На третий день пребывания в Турции я увидел на территории симпатичный бассейн и решил в него заскочить с разбега. К сожалению, прыжок оказался неудачным! Я приземлился в лягушатник – детский бассейн глубиной не больше полуметра».

Только по счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал, а сам Лука получил серьезные травмы, которые не может залечить до сих пор. «Разбил руку и обе ноги, – вздыхает Лука. – Они просто в мясо! Мы с трудом остановили кровь! Теперь на моем теле – огромные ушибы, гематомы и ссадины. Я хочу предостеречь всех отдыхающих: перед тем, как прыгнуть в бассейн, проверьте его глубину. Иногда она оказывается обманчивой».

Знаменитый отец Луки Никас Сафронов, узнав о ЧП, настоятельно рекомендовал сыну обратиться к врачам. Но музыкант к турецким медикам не спешит. «Честно говоря, я боюсь иностранных врачей, – говорит Лука. - Однажды в Танзании я упал с лестницы, серьезно повредил ногу и попал к местным, островным медикам. Они прописали мне мазь, которая, по их словам, заживляет даже переломы. Я исправно мазал разбитую ногу. И только вернувшись в Москву, выяснил, что это крем... от геморроя!»