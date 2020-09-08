КРУТО! ⟩ Реклама на эстонском языке в лондонском метро взбудоражила всю столицу Великобритании, а особенно русских!

LED-экран в лондонском метро показывает рекламу фирмы Bolt. А так как в рекламе есть и эстонское слово, то проезжающие на эскалаторе люди могут поучить и эстонский. Все равно на эскалаторе заняться нечем!

Säästlik написано на рекламе, а ниже дан перевод на английский. Но, как заметили народные лингвисты, перевод не удался, потому что английское слово affordable означает «доступный», а не «экономичный». Трудности перевода, что поделаешь! Главное - Эстония есть в лондонском метро.

Повеселятся, конечно, и русские: ведь для нашего человека слово Bolt ассоциируется уж точно не со словами «доступный» или «экономичный».

Карола Карлсон, менеджер по маркетингу фирмы Bolt, объясняет идею рекламной кампании так: целью было показать, что это фирма основана в Эстонии и предлагает нужные человеку услуги. «Кампания построена на игре слов между эстонским «экономичный» и английским «доступный», потому что мы хотели показать, что доступность услуг Bolt является для нас приоритетом. И, конечно, интересно, как лондонцы будут читать нашу букву Ä», - прокомментировала рекламу Карола.

Реклама размещена на основных станциях лондонского метро, ​​и ее уже увидели миллионы людей. Кампания началась 24 августа и продлилась две недели.