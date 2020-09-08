Тамара Глоба: в сентябре три знака Зодиака начнут новую жизнь

Сейчас она уверена, что звезды готовят к глобальным переменам представителей некоторых знаков Зодиака. Вселенная создаст такие условия, при которых они смогут начать новую жизнь. Как не прозевать свой шанс?

Весы смогут изменить свою жизнь к лучшему, если много внимания и своих сил будут тратить на работу. Им нужно сосредоточиться на своих прямых обязанностей и максимально проявить все свои знания, навыки и таланты. Нужно наладить отношения с коллективом и руководством, «закрыть» все конфликты. Повысив свою собственную работоспособность, Весы окажут положительное влияние на работу всего офиса (компании) в целом. Это будет по достоинству оценено начальством, и Весы получат новую должность, хорошую заработную плату, премии, гранты, поощрения и др. Работы будет очень много, не стоит ее бояться и снимать с себя ответственность.

Близнецы

Близнецам повезет неожиданно и резко обогатиться. Деньги придут будто сами собой, но не стоит тратить их так же быстро, как они пришли. Самым лучшим решением будет выгодное вложение или инвестирование.

Нужно все тщательно обдумать и взвесить, поступки не должны быть спонтанными и подверженными влиянию эмоций. У Близнецов изменятся условия работы, причем, возможно, очень кардинально.

Есть поступит предложение переехать или сменить род основной профессии, нужно сразу же соглашаться. Знания и навыки придут постепенно, а таких шансов больше не будет.

Если есть какие-то идеи и мысли по поводу новшеств в рабочем процессе, то стоит смело их рассказать руководству: они будут по достоинству оценены.

Козерог

Козерогу предстоит полностью обновиться внутренне: морально и интеллектуально. Он изменит все свои взгляды на жизнь и людей, на самого себя. Появится возможность пройти какое-то обучение, дополнительные курсы, тренинги.

Новые знания обновят и обогатят Козерога. Ему не захочется, чтобы кто-то беспокоил его, и он с радостью закроется от всего мира в книгах.

Отпуск лучше планировать именно на сентябрь, только пройдет он не на море, а в уединении и без телефона. После такого обновления любая работа будет Козерогу по плечу и любые проблемы по силам.