Ксения Собчак набросилась на адвоката Ефремова после оглашения приговора

Во вторник, 8 августа, состоялось заседание по делу актера. Михаила Ефремова признали виновным в аварии и приговорили к реальному сроку – восьми годам колонии общего режима. Также с него взыскали 800 тысяч рублей (8876 евро) в пользу старшего сына погибшего водителя.

Одной из первых на известие отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она пожелала артисту и его семье сил пережить эту беду. По мнению звезды, приговор был бы более мягким, если бы дело вел другой адвокат. «Ему бы дали до пяти лет, и через два-три года он вышел бы по УДО», – написала она.

Собчак заявила, что такой жесткий приговор – это дело рук адвоката Эльмана Пашаева и тех, кто предложил его нанять. Ефремов по своей наивности послушал юриста и дал показания, которые только настроили против него народ. Журналистка назвала правозащитника аферистом.

Думаю, Миша не мог смириться, что какой-то реальный срок придется получить, и от этого все это безумие. А вариант выйти через пару лет по УДО при сроке в пять лет был,

– выразила мнение Ксения Собчак.