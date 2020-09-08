КТО ДОЛГОЖИТЕЛИ? ⟩ Как месяц рождения связан с тем, сколько вы проживете

Дату рождения с жизнью человека, как оказалось, связывают не только нумерологи, но и ученые-медики. «Рамблер» разбирался в исследовании Леонида и Натальи Гавриловых, работающих в Центре по изучению старения NORC при Университете Чикаго (NORC – влиятельный многопрофильный исследовательский институт в США).
Их показатели сравнили с 11 000 братьев и сестер и более чем с тысячей супругов. Это было сделано, чтоб сравнивать сроки жизни у людей с общей наследственностью и похожими условиями жизни, исключив влияние генетических и средовых факторов. Таким образом оценивалось именно влияние месяца их рождения.
Закономерность была найдена. Оказалось, что дети, родившиеся в сентябре – ноябре, имеют более высокие шансы стать долгожителями по сравнению с ровесниками, появившимися на свет в другие месяцы.
Самые высокое количество долгожителей обнаружилось среди родившихся в ноябре, а самое низкое – в марте.
Медики объяснили, что связывают это не с магическим влиянием цифр, а с разными инфекционными нагрузками в разные месяцы в году.
Аргументы и факты
«В конце XIX в., когда родились долгожители, включённые в наше исследование, инфекционные заболевания определяли уровень смертности в популяции. Поэтому причины влияния месяца рождения на шансы достижения долголетия следует в первую очередь искать в уровне инфекционной нагрузки в конкретный месяц рождения.
Поскольку младенцы в тот исторический период умирали в основном от инфекций, то неонатальная смертность (в первый месяц жизни) может служить понятным маркером этой инфекционной нагрузки. Статистика по младенческой неонатальной смертности есть только по XX в., и минимальный уровень ее наблюдался в сентябре – октябре. Это в точности совпадает с теми месяцами рождения, при которых в нашем исследовании выявлена наибольшая вероятность дожития до 100 лет. И значит, инфекционная нагрузка на младенцев в эти месяцы минимальная.», — объясняют Гавриловы.
При этом ученые выделяют и другие причины:«Можно отметить и другие сезонные факторы, которые могли повлиять на связь между месяцем рождения и продолжительностью жизни. Это в первую очередь доступность еды для кормящих матерей в осенние месяцы после сбора урожая.
Еще один фактор, который мог повлиять на здоровье ребёнка при рождении, – это температура внешней среды. Отсутствие экстремально жарких или холодных температур в эти осенние месяцы также могло увеличить шансы достижения долголетия родившимися в осенние месяцы. Это было ранее хорошо показано в исследованиях британских учёных. Но чтобы выявить конкретные причины влияния температуры в месяц рождения на долголетие, необходимы более детальные исследования», — добавили ученые.