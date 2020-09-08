КТО ДОЛГОЖИТЕЛИ? ⟩ Как месяц рождения связан с тем, сколько вы проживете

Самые высокое количество долгожителей обнаружилось среди родившихся в ноябре, а самое низкое – в марте.

Медики объяснили, что связывают это не с магическим влиянием цифр, а с разными инфекционными нагрузками в разные месяцы в году.

Аргументы и факты

«В конце XIX в., когда родились долгожители, включённые в наше исследование, инфекционные заболевания определяли уровень смерт­ности в популяции. Поэтому причины влияния месяца рождения на шансы достижения долголетия следует в первую очередь искать в уровне инфекционной нагрузки в конкретный месяц рождения.

Поскольку младенцы в тот исторический период умирали в основном от инфекций, то неонатальная смертность (в первый месяц жизни) может служить понятным маркером этой инфекционной нагрузки. Статистика по младенческой неонатальной смертности есть только по XX в., и минимальный уровень ее наблюдался в сентябре – октябре. Это в точности совпадает с теми месяцами рождения, при которых в нашем исследовании выявлена наибольшая вероятность дожития до 100 лет. И значит, инфекционная нагрузка на младенцев в эти месяцы минимальная.», — объясняют Гавриловы.

При этом ученые выделяют и другие причины:«Можно отметить и другие сезонные факторы, которые могли повлиять на связь между месяцем рождения и продолжительностью жизни. Это в первую очередь доступность еды для кормящих матерей в осенние месяцы после сбора урожая.

Еще один фактор, который мог повлиять на здоровье ребёнка при рождении, – это температура внешней среды. Отсутствие экстремально жарких или холодных температур в эти осенние месяцы также могло увеличить шансы достижения долголетия родившимися в осенние месяцы. Это было ранее хорошо показано в исследованиях британских учёных. Но чтобы выявить конкретные причины влияния температуры в месяц рождения на долголетие, необходимы более детальные исследования», — добавили ученые.