ШИКАРНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ ⟩ Кадыров показал видео роскошной свадьбы своего племянника с вертолетом и каретой

Радостью от торжественного события чеченских лидер поделился в социальной сети «ВКонтакте».

Он назвал произошедшее «ярким и прекрасным» событием, не оставившим равнодушных никого из его «большого рода».

Также в Сети появилось видео, на котором представлены наиболее запоминающиеся моменты торжества. Так, съемка начинается в одном из домов, где невеста в роскошном платье, выполненном с учетом национальных традиций, встречает гостей.

Затем процессия отправилась к месту действия, причем девушки поехали на каретах, а мужчины – верхом на лошадях.

Кадыров подарил Абубкару бурку и папаху, а тот, в свою очередь, демонстрируя мастерство, заставил своего скакуна буквально станцевать перед каретой с невестой.

В воздухе в это время барражировал вертолет, который разбрасывал на гостей лепестки роз. Затем все отправились на банкет, где были замечены многие высокопоставленные чеченские чиновники.

В ходе праздника глава Чечни станцевал лезгинку. Другие высокопоставленные гости также лихо отплясывали на торжестве.