ШИКАРНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ ⟩ Кадыров показал видео роскошной свадьбы своего племянника с вертолетом и каретой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в минувшие выходные женил своего племянника Абубакар Кадыров, известного по выступлениям в спортивном клубе «Ахмад», сообщает Topnews.
Радостью от торжественного события чеченских лидер поделился в социальной сети «ВКонтакте».
Он назвал произошедшее «ярким и прекрасным» событием, не оставившим равнодушных никого из его «большого рода».
Также в Сети появилось видео, на котором представлены наиболее запоминающиеся моменты торжества. Так, съемка начинается в одном из домов, где невеста в роскошном платье, выполненном с учетом национальных традиций, встречает гостей.
Кадыров подарил Абубкару бурку и папаху, а тот, в свою очередь, демонстрируя мастерство, заставил своего скакуна буквально станцевать перед каретой с невестой.
В воздухе в это время барражировал вертолет, который разбрасывал на гостей лепестки роз. Затем все отправились на банкет, где были замечены многие высокопоставленные чеченские чиновники.
В ходе праздника глава Чечни станцевал лезгинку. Другие высокопоставленные гости также лихо отплясывали на торжестве.
Мероприятие закончилось национальными обрядами Чечни – супруга подарила семье своего мужа воду в кувшине. Также прозвучали три праздничных выстрела.