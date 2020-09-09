СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ? ⟩ ТОП-12 плодов, которые нужно есть с кожурой

Разбираемся, какие овощи и фрукты можно и нужно есть с кожурой, чтобы получить максимальную пользу. Разумеется, речь идет о продуктах, выращенных без использования вредной химии и не покрытых толстым слоем воска.

Киви

Признайтесь: вы тоже так делали — выбирали ложечкой ярко-зеленую мякоть, а мохнатую коричневую шкурку выбрасывали. Ведь она такая шершавая и выглядит несъедобной. Но именно в кожуре киви содержится микроэлементов больше, чем в мякоти. Благодаря антиоксидантам она обладает противовоспалительными, антиаллергенными и антиканцерогенными свойствами. А еще в ней содержатся витамины А, В1, В2, В9, С, РР и Е, что полезно для иммунитета. Если боитесь повредить слизистую полости рта, можно приготовить из киви смузи. Или выбрать особый сорт — кивиньо с гладкой кожурой.

Яблоки

У яблок кожица гладкая, но у большинства сортов довольно-таки жесткая. Жевать такую — сомнительное удовольствие. Но если нет проблем с ЖКТ, а все зубы на месте, лучше кожицу с фрукта не срезать. В ней много клетчатки, полезной для пищеварения. В кожуре только одного большого красного яблока 45 мг калия, 2 мг кальция и 4 мг витамина С. А еще кверцетин — мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток, тритерпеноиды подавляют рост раковых клеток в толстом кишечнике, печени и молочной железе, а урсоловая кислота полезна при больших физических нагрузках.

Персик

Бархатная кожица персиков нравится не всем, из-за чего она часто отправляется в мусорное ведро. А с ней микроэлементы, полезные для сердца, сосудов, а также глаз, кожи и в целом иммунитета. Яблочная и винная кислота, цинк, калий, магний, витамины группы В, витамин С, К, РР, каротин — все это есть в персиковой кожуре.

Цитрусовые

Лет в шесть я на спор съедала лимон с кожурой. Без сахара! Повторить подобное не решался никто. А между тем лимонная кожура (как и кожура апельсинов, мандаринов и грейпфрутов) — это источник полезного для организма цитрусового пектина. Эфирные масла, содержащиеся в ней, снимают стресс и улучшают сон. А такое вещество, как полиметоксилированные флавоноиды, помогает при профилактике атеросклероза. Если есть «живьем» лимонную цедру не хочется, ее можно мелко натереть на терке и затем добавлять в выпечку или заваривать с чаем.

Картофель