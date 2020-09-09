СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ? ⟩ ТОП-12 плодов, которые нужно есть с кожурой

Разбираемся, какие овощи и фрукты можно и нужно есть с кожурой, чтобы получить максимальную пользу. Разумеется, речь идет о продуктах, выращенных без использования вредной химии и не покрытых толстым слоем воска.
Киви
Признайтесь: вы тоже так делали — выбирали ложечкой ярко-зеленую мякоть, а мохнатую коричневую шкурку выбрасывали. Ведь она такая шершавая и выглядит несъедобной. Но именно в кожуре киви содержится микроэлементов больше, чем в мякоти. Благодаря антиоксидантам она обладает противовоспалительными, антиаллергенными и антиканцерогенными свойствами. А еще в ней содержатся витамины А, В1, В2, В9, С, РР и Е, что полезно для иммунитета. Если боитесь повредить слизистую полости рта, можно приготовить из киви смузи. Или выбрать особый сорт — кивиньо с гладкой кожурой.
Яблоки
У яблок кожица гладкая, но у большинства сортов довольно-таки жесткая. Жевать такую — сомнительное удовольствие. Но если нет проблем с ЖКТ, а все зубы на месте, лучше кожицу с фрукта не срезать. В ней много клетчатки, полезной для пищеварения. В кожуре только одного большого красного яблока 45 мг калия, 2 мг кальция и 4 мг витамина С. А еще кверцетин — мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток, тритерпеноиды подавляют рост раковых клеток в толстом кишечнике, печени и молочной железе, а урсоловая кислота полезна при больших физических нагрузках.
Персик
Бархатная кожица персиков нравится не всем, из-за чего она часто отправляется в мусорное ведро. А с ней микроэлементы, полезные для сердца, сосудов, а также глаз, кожи и в целом иммунитета. Яблочная и винная кислота, цинк, калий, магний, витамины группы В, витамин С, К, РР, каротин — все это есть в персиковой кожуре.
Цитрусовые
Лет в шесть я на спор съедала лимон с кожурой. Без сахара! Повторить подобное не решался никто. А между тем лимонная кожура (как и кожура апельсинов, мандаринов и грейпфрутов) — это источник полезного для организма цитрусового пектина. Эфирные масла, содержащиеся в ней, снимают стресс и улучшают сон. А такое вещество, как полиметоксилированные флавоноиды, помогает при профилактике атеросклероза. Если есть «живьем» лимонную цедру не хочется, ее можно мелко натереть на терке и затем добавлять в выпечку или заваривать с чаем.
Картофель
Картофель часто называют вторым хлебом за огромное количество полезных и питательных веществ. И 20% из них содержатся непосредственно в кожуре. А это железо, калий, витамины группы В и клетчатка. Непосредственно под кожурой сконцентрирован белок клубней — туберин, состоящий из альбуминов, глобулинов и протеинов. По своему составу он довольно близок к человеческому белку, а потому практически полностью усваивается. И именно этот слой идет под нож при очистке картофеля.Чтобы все полезные свойства сохранились, лучше запекать клубни в духовке в мундире. Ну а если все-таки необходим картофель очищенный, снятую кожуру можно пустить в дело. Например, в соседней Эстонии жареные или запеченные в духовке картофельные очистки весьма популярны в качестве закуски.
Морковь
Пора уже избавиться от предрассудков и перестать скрести овощечисткой по морковке. Чтобы пустить в дело этот корнеплод, достаточно его тщательно промыть под струей воды и потереть щеткой. Зато вы получите мощную порцию витамина А, а также соли калия, необходимые при болезнях сердца, сосудов и почек. Все антиоксиданты сосредоточены в кожуре и прямо под ней.
Пастернак
Его корнеплоды напоминают по форме морковку, только белого цвета. А потому, как и у его оранжевого собрата, в пастернаке значительная часть полезных веществ находится в кожуре или сразу под ней. Сера и кремний спасут ногти от ломкости, за хлор и фосфор спасибо скажут дыхательные пути, а повысить мозговую активность поможет калий — процент его содержания в кожуре достаточно высок.
Томаты
Диетологи вообще придерживаются мнения, что у плодов, растущих над землей, кожуру счищать не надо. Ведь в ней содержится много нерастворимой клетчатки — для работы кишечника это необходимо. Калия, магния, кальция, витаминов группы B и витамина C тоже хватает. А в кожице томатов еще и флавоноиды, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, имеются.
Баклажаны
Если плод молодой и свежий, его лучше употреблять с кожурой. От горечи чистка овоща не избавит, а вот от полезных веществ — да. Именно в мясистой кожуре баклажанов содержится ценный фитонутриент насунин. Мощный антиоксидант замедляет процессы старения. А пищевые волокна помогают при работе желудочно-кишечного тракта.
Огурцы
«Хвостики» отрезать, кожуру снять и все это богатство наложить на лоб, щеки и подбородок. А пока под этой самодельной маской разглаживаются морщинки и выравнивается цвет лица, можно и салатик овощной накрошить. Но огуречная кожура полезна не только для наружного применения. Антиоксиданты стимулируют иммунную систему, клетчатка полезна для ЖКТ, а щелочные соли и соединение йода помогают выводить из организма токсины. К тому же огуречная кожура богата витаминами С, В1, В2, биотином, каротином, калием, кальцием и магнием.
Бананы
Желтую окраску кожуре бананов придает лютеин. Вещество это, очень полезное для глаз, человеческий организм синтезировать не может. Так что вся надежда на поступление извне — с пищей. Еще есть триптофан, полезный для работы средства, а также при частых сменах настроения. Но «живьем» употреблять банановую шкурку не стоит. Лучше измельчить ее и добавить в смузи.
Гранаты
Кожура граната — кладезь дубильных веществ, помогающих при расстройствах желудка. Еще она оказывает противовоспалительное и антимикробное действие. Но кожуру граната есть в сыром виде не рекомендуется. Даже на спор. Гранатовые корки следует очистить от белой мякоти, высушить и перед приготовлением отвара или настойки измельчить в кофемолке или ступке.