«Прогнозов нет»: парализованная мать Леры Кудрявцевой готовится к транспортировке

Родительницу артистки срочно госпитализировали в областную больницу. Врачам удалось стабилизировать состояние пенсионерки, однако звезде долгое время не разрешали перевезти мать в Москву.

Вследствие инсульта у женщины парализовало левую сторону тела. Лера Кудрявцева рассказала, что родственница пребывает в крайне подавленном состоянии. Телеведущая пытается ее всячески подбодрить, но пока это удается с трудом. Ситуация с мамой и саму звезду выбила из колеи, однако она быстро взяла себя в руки и делает все возможное, чтобы Александра Ивановна не беспокоилась лишний раз.

В беседе с журналистами Лера Кудрявцева заявила, уже на этой неделе она сможет транспортировать маму в Москву. Артистка определилась с клиникой, которая займется лечением и восстановлением родительницы. При этом врачи пока что опасаются за здоровье пенсионерки.

Прогнозов по-прежнему никаких нет,

– отметила звезда.

Она добавила, что в сложной ситуации ей очень помогает Елена Малышева – дает советы, успокаивает, подбадривает. Телеведущая верит, что в итоге все будет хорошо.