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НАЗАД В ШКОЛУ! ⟩ Организатор Tallinn Music Week начала учебу в Таллиннском Университете

Helen Sildna.

ФОТО: Laura Nestor

Организатор фестиваля Tallinn Music Week, который прошел в последнюю неделю августа в 12-й раз, Хелен Силдна этой осенью решила продолжить обучение в университете.

Силдна училась в Таллиннском Университете с 1997 по 2002 год и в этом году решила возобновить учебу.

Решила продолжить учебу в Институте обществоведения на факультете политологии. Необычное время требует от нас пополнения знаний, потому что у образования, науки, искусства и культуры должна быть большая роль в управлении обществом - нужно менять ситуацию,

- написала она под фото, которое опубликовала в Instagram.

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