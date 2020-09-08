НАЗАД В ШКОЛУ! ⟩ Организатор Tallinn Music Week начала учебу в Таллиннском Университете

Организатор фестиваля Tallinn Music Week, который прошел в последнюю неделю августа в 12-й раз, Хелен Силдна этой осенью решила продолжить обучение в университете.
Силдна училась в Таллиннском Университете с 1997 по 2002 год и в этом году решила возобновить учебу.
Решила продолжить учебу в Институте обществоведения на факультете политологии. Необычное время требует от нас пополнения знаний, потому что у образования, науки, искусства и культуры должна быть большая роль в управлении обществом - нужно менять ситуацию,
- написала она под фото, которое опубликовала в Instagram.