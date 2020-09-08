LIVE ⟩ Вынесен приговор Михаилу Ефремову, его судьба решена
В Пресненском суде в эти минуты решается судьба Михаила Ефремова — ему выносят приговор за ДТП со смертельным исходом.
Ровно три месяца продолжался громкий процесс по делу о ДТП Михаила Ефремова. Сам Михаил Олегович предполагает, что получит 8 лет лишения свободы, его защитник Эльман Пашаев склоняется к 5-6 годам.
Во время последнего заседания Ефремов все-таки признал вину и попросил прощения у родственников погибшего курьера: «Хочу сказать, что алкоголь — это дикое зло, надо знать меру. Я искренне раскаиваюсь, глубоко соболезную и прошу прощения у семьи Захарова». Напоследок артист отметил, что очень любит людей, свою жену и детей. А запрошенный прокурорами 11-летний срок считает для себя смертным приговором. «Что ж, 11 лет — очень кровожадно, конечно. Боюсь, не доживу до освобождения. При смертном приговоре есть последнее желание — я прошу вас, ваша честь, вынести мне законный приговор». Starhit.ru ведет блог из суда:
10:20 Сегодня пришло много поклонников, которые уверены, что Михаил не виновен и судят его несправедливо. Коллеги и близкие 56-летнего актера призывают всех неравнодушных молиться за него.
10:27 Приехали друзья Ефремова — Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин с женой и детьми. И вот как раз когда они заходят в суд, толпа скандирует: «Михаил не виноват!». Добровинского встретили криками «Позор!»
10:32 Михаил Ефремов выехал из дома и направляется в суд. Сегодня актер услышит приговор.
10:40 К зданию суда подтянулись Алексей Макаров и Дмитрий Горевой.
10:46 К суду подъехала сестра Ефремова — Анастасия. Привезли и самого Михаила Олеговича. Митя Горевой, друг Ефремова, надеется на справедливый приговор и милость к павшим: «Будет делать все, чтобы помочь Михаилу, чтобы облегчить его участь. Он самый лучший друг». Предсказывать срок не берется. Внутрь суда его не пустили, сказал, что плохо вел себя в прошлый раз, выкрикивал лозунги.
11:27 Ефремов находится в зале суда. Суд признал его виновным в аварии, которая унесла жизнь 57-летнего курьера. Елена Абрамова зачитывает список травм полученных погибшим. Актер слушает приговор низко опустив голову. «Вину подсудимый не признал, но она полностью доказана имеющимися доказательствами», — заявила судья.
12:02 Елена Дмитриевна продолжает зачитывать обстоятельства дела, данные экспертиз и освидетельствований, а также показания свидетелей. Тем временем у здания Пресненского суда задержали «черного мага», который колдовал над фотографиями Ефремова и Добровинского.
12:13 Пока Ефремов слушает приговор, помощник Пашаева привез его сумку с вещами на Maybach адвоката. Показания всех свидетелей и потерпевших стороны обвинения признали достоверными.
12:20 Показания свидетеля стороны защиты Кобеца признаны недостоверными и имеющими существенные противоречия. На видео мужчина себя не опознал, что противоречило, что он первым и единственным подошел к машине Ефремова. Показания второго свидетеля стороны защиты — Гаева, также признаны недостоверными.
«Доказательств невиновности Ефремова, помимо показаний трех свидетелей (которые признаны недостоверными) стороной защиты суду представлено не было. Установлено, что именно Михаил Ефремов находился за рулем», — заключила судья.
12:39 Суд постановил, что в машине с Михаилом Ефремовым в момент ДТП больше никого не было. Кроме отпечатков актера также были найдены следы других людей. Но не на руле, а на конверте, который лежал на сиденье, а также на внешней стороне левой задней двери. Выводы медицинских и технических экспертов тоже признаны не противоречивыми.
12:44 Показания технического эксперта Фиалко (который рассказывал про влияние спутников и дыр) признаны тоже несостоятельными. «Это просто моделирование различных транспортных ситуаций», — заявила Абрамова
12:55 Артиста признали вменяемым. «Наличие у подсудимого расстройства личности вызванного хроническими заболеваниями, не мешало ему осознавать происходящее и предпринимать необходимые для предотвращения ДТП действия», — сказала судья.
В качестве смягчающих обстоятельств — участие в общественной жизни, государственные премии, благотворительность, малолетние дети, несовершеннолетняя дочь на иждивении, состояние здоровья, то, что раньше не привлекался. Также засчитана попытка признания вины на стадии прений. Михаил Олегович должен выплатить сыну погибшего 800 тысяч, вместо запрошенных 7 миллионов
Озвучен приговор
Актер получил восемь лет колонии общего режима. На слушание Михаил Олегович прибыл без вещей, за исключением синей папки с документами. Но пока судья зачитывала все обстоятельства дела, показания свидетелей и результаты экспертиз, помощник адвоката Пашаева забрал сумку актера из его квартиры в Плотниковом переулке.
Приговор Михаил, как впрочем и все присутствующие, слушал стоя, низко опустив голову, периодически закрывая глаза и вытирая пот со лба.
Помимо наказания, артист должен будет заплатить 800 тысяч рублей в виде компенсации. Такую сумму получит сын погибшего водителя Сергея Захарова, Виталий. Также Ефремова лишили прав на управление автомобилем сроком на три года.
13:00 На артиста одевают наручники.
13:05 Потерпевшие по делу о смертельном ДТП решили, что не будут обжаловать приговор суда.
13:13 Ефремова вывели из зала заседания в наручниках, прикованных к сотруднику полиции.
13:20 Суд не стал лишать актера государственных наград, которые, как положительные характеристики и несовершеннолетние дети, стали смягчающими обстоятельствами по делу.
13:27 Прокуратура Москвы позже решит, будет ли обжаловать приговор Ефремову. В ведомстве сочли наказание обоснованным и справедливым.
13:30 Собравшиеся у здания суда по-разному отнеслись к приговору. Некоторые из них скандируют: «Свободу!». Другие сочли приговор слишком мягким.
13:41 Ефремову зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести 7 лет и 10 с половиной месяцев.
«Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей», - говорится в решении.
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