LIVE ⟩ Оглашается приговор суда Михаилу Ефремову, в ближайшие минуты будет решена его судьба

Ровно три месяца продолжался громкий процесс по делу о ДТП Михаила Ефремова. Сам Михаил Олегович предполагает, что получит 8 лет лишения свободы, его защитник Эльман Пашаев склоняется к 5-6 годам.

Во время последнего заседания Ефремов все-таки признал вину и попросил прощения у родственников погибшего курьера: «Хочу сказать, что алкоголь — это дикое зло, надо знать меру. Я искренне раскаиваюсь, глубоко соболезную и прошу прощения у семьи Захарова». Напоследок артист отметил, что очень любит людей, свою жену и детей. А запрошенный прокурорами 11-летний срок считает для себя смертным приговором. «Что ж, 11 лет — очень кровожадно, конечно. Боюсь, не доживу до освобождения. При смертном приговоре есть последнее желание — я прошу вас, ваша честь, вынести мне законный приговор». Starhit.ru ведет блог из суда:

10:20 Сегодня пришло много поклонников, которые уверены, что Михаил не виновен и судят его несправедливо. Коллеги и близкие 56-летнего актера призывают всех неравнодушных молиться за него.

10:27 Приехали друзья Ефремова — Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин с женой и детьми. И вот как раз когда они заходят в суд, толпа скандирует: «Михаил не виноват!». Добровинского встретили криками «Позор!»

Гарик Сукачев ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

10:32 Михаил Ефремов выехал из дома и направляется в суд. Сегодня актер услышит приговор.

10:40 К зданию суда подтянулись Алексей Макаров и Дмитрий Горевой.

10:46 К суду подъехала сестра Ефремова — Анастасия. Привезли и самого Михаила Олеговича. Митя Горевой, друг Ефремова, надеется на справедливый приговор и милость к павшим: «Будет делать все, чтобы помочь Михаилу, чтобы облегчить его участь. Он самый лучший друг». Предсказывать срок не берется. Внутрь суда его не пустили, сказал, что плохо вел себя в прошлый раз, выкрикивал лозунги.

Никита Джигурда приехал поддержать Михаила Ефремова, 08.09.2020 ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

11:27 Ефремов находится в зале суда. Суд признал его виновным в аварии, которая унесла жизнь 57-летнего курьера. Елена Абрамова зачитывает список травм полученных погибшим. Актер слушает приговор низко опустив голову. «Вину подсудимый не признал, но она полностью доказана имеющимися доказательствами», — заявила судья.

12:02 Елена Дмитриевна продолжает зачитывать обстоятельства дела, данные экспертиз и освидетельствований, а также показания свидетелей. Тем временем у здания Пресненского суда задержали «черного мага», который колдовал над фотографиями Ефремова и Добровинского.

12:13 Пока Ефремов слушает приговор, помощник Пашаева привез его сумку с вещами на Maybach адвоката. Показания всех свидетелей и потерпевших стороны обвинения признали достоверными.

12:20 Показания свидетеля стороны защиты Кобеца признаны недостоверными и имеющими существенные противоречия. На видео мужчина себя не опознал, что противоречило, что он первым и единственным подошел к машине Ефремова. Показания второго свидетеля стороны защиты — Гаева, также признаны недостоверными.

«Доказательств невиновности Ефремова, помимо показаний трех свидетелей (которые признаны недостоверными) стороной защиты суду представлено не было. Установлено, что именно Михаил Ефремов находился за рулем», — заключила судья.

Люди пришли поддержать Михаила Ефремова, 08.09.2020 ФОТО: Mikhail Japaridze/TASS

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