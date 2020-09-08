Вт, 8.09.2020
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Анну Седокову с налившейся грудью заподозрили в беременности

Анна Седокова

ФОТО: Roshchupkin Ruslan/COVI

Анна Седокова активно ведет свою страницу в Instagram и провоцирует подписчиков на комментарии и реакции. Певица не стесняется своего тела и охотно обнажается на всеобщее обозрение, пишут Дни.ру.

Певица Анна Седокова любит волновать своих подписчиков возбуждающими фото. На этот раз она пожелала спокойной ночи и опубликовала компрометирующее и очень горячее фото. При этом артистка оставила загадочную подпись, адресованную, очевидно, таинственному незнакомцу.

Раз тебе обещала...

– написала Седокова под третьей эротической фотографией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики 37-летней солистки яростно принялись комментировать фото: "Какие они большие!"; "Ты очень красивая"; "Секси!". А кое-кто даже сразу сделал предложение поп-диве.

Однако нашлись и те, кто с неприязнью воспринял чрезмерно сексуальный снимок.

"С каждым днем все более неузнаваема", "Фу удали," "Это уже за гранью", – отметили фолловеры.

Также некоторые подписчики предположили, что Анна Седокова беременна. Видимо, они сделали такой вывод из-за налившейся груди. "You are pregnant? ( Вы беременны? – прим. ред.)" – написал фанат.

Напомним, Анна Седокова не только успешная исполнительница, но и владелица сети магазинов собственного бренда одежды. Правда, эпидемия наложила свой отпечаток на бизнес, и теперь артистка распродает одежду в соцсетях.

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