Анну Седокову с налившейся грудью заподозрили в беременности

Певица Анна Седокова любит волновать своих подписчиков возбуждающими фото. На этот раз она пожелала спокойной ночи и опубликовала компрометирующее и очень горячее фото. При этом артистка оставила загадочную подпись, адресованную, очевидно, таинственному незнакомцу.

Раз тебе обещала...

– написала Седокова под третьей эротической фотографией.

Подписчики 37-летней солистки яростно принялись комментировать фото: "Какие они большие!"; "Ты очень красивая"; "Секси!". А кое-кто даже сразу сделал предложение поп-диве.

Однако нашлись и те, кто с неприязнью воспринял чрезмерно сексуальный снимок.

"С каждым днем все более неузнаваема", "Фу удали," "Это уже за гранью", – отметили фолловеры.

Также некоторые подписчики предположили, что Анна Седокова беременна. Видимо, они сделали такой вывод из-за налившейся груди. "You are pregnant? ( Вы беременны? – прим. ред.)" – написал фанат.