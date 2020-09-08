Вт, 8.09.2020
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Два неожиданных слова, которые принц Гарри сказал Меган Маркл на их свадьбе – что обеспокоило герцога Сассекского

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: DAMIR SAGOLJ/REUTERS

В новой биографической книге о принце Гарри и Меган Маркл "Обретение свободы" (Finding Freedom) авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран рассекретили ранее неизвестные детали свадьбы герцогов Сассекских. В 2018 году Меган Маркл и принц Гарри стали одной из самых обсуждаемых пар, а их свадьба приковала внимание миллионов, пишет Сегодня.

Теперь же стало известно, что герцоги Сассекские говорили друг другу пока ехали в карете. Об этом пишет Marie Claire.

Омид Скоби и Кэролин Дюран привлекли специалистов, которые умеют читать по губам, и оказалось, что принц Гарри чувствовал себя некомфортно, сидя в экипаже.

Когда Меган Маркл увидела огромную толпу, которая собралась возле замка, она воскликнула лишь одно слово:

Вау!

В то время, когда они на карете покидали часовню Святого Георгия и махали толпе, принц Гарри был смущен другой вещью.

Сидя в карете рядом со своей невестой, Гарри рассмеялся, поскольку его брюки были "слишком тесными",

– пишут авторы книги.

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