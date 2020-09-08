Два неожиданных слова, которые принц Гарри сказал Меган Маркл на их свадьбе – что обеспокоило герцога Сассекского

Теперь же стало известно, что герцоги Сассекские говорили друг другу пока ехали в карете. Об этом пишет Marie Claire.

Омид Скоби и Кэролин Дюран привлекли специалистов, которые умеют читать по губам, и оказалось, что принц Гарри чувствовал себя некомфортно, сидя в экипаже.

Когда Меган Маркл увидела огромную толпу, которая собралась возле замка, она воскликнула лишь одно слово:

Вау!

В то время, когда они на карете покидали часовню Святого Георгия и махали толпе, принц Гарри был смущен другой вещью.

Сидя в карете рядом со своей невестой, Гарри рассмеялся, поскольку его брюки были "слишком тесными",