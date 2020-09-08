Новый тренд в TikTok оказался опасным

Блогеры, опробовавшие на себе этот способ, утверждают, что их зубы действительно стали ровнее, а им самим удалось сэкономить на стоматологии. При этом Винтерс предупреждает, что подобные манипуляции с зубами могут иметь негативные последствия.

Я врач и я знаю, сколько эмали можно удалить без вреда для здоровья. Спиливать свои зубы — это действие, последствия которого вы никогда не сможете исправить,

– сказал Винтерс. Он добавил, что участие в этом флешмобе может оказаться очень вредным для здоровья.

По словам врача, если удалить слишком много эмали, можно повредить нерв, что вызовет сильную боль. Кроме того, спиленные в домашних условиях зубы могут стать намного чувствительнее. Винтерс призвал недовольных своими зубами людей обращаться к профессионалам, а не экспериментировать со своим здоровьем дома.