ФОТО ⟩ Дочь Ефремова поцеловалась на публике со своей девушкой

Старшая дочь актера Михаила Ефремова показала поклонникам свою возлюбленную. 19-летняя Анна Мария опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых целуется с другой девушкой на улице во время массовых протестов в Минске. В кадре на них флаги ЛГБТ и дождевики.

Дочь российского актера Михаила Ефремова не определилась, к какому полу себя отнести, и потому часто говорит и пишет то от женского, то от мужского лица. О своей небинарности она впервые рассказала во время шоу Леры Кудрявцевой. В беседе с телеведущей Анна Мария уточнила, что у нее есть девушка, и она мечтает перебраться с ней в Англию.