Вт, 8.09.2020
Жительница Тарту пришла в банк, чтобы забрать свои полмиллиона евро, но в конторе ей стало не до смеха СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Дочь Ефремова поцеловалась на публике со своей девушкой

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария.

ФОТО: Instagram

Соответствующая фотография появилась в Instagram-аккаунте Анны-Марии, сообщает Пятый канал.

Старшая дочь актера Михаила Ефремова показала поклонникам свою возлюбленную. 19-летняя Анна Мария опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых целуется с другой девушкой на улице во время массовых протестов в Минске. В кадре на них флаги ЛГБТ и дождевики.

Раскрыть личность избранницы Анна Мария решилась после признания ее отцом вины в смертельном ДТП и назначения даты оглашения приговора заслуженному артисту. По данным агентства, девушкой Ефремовой стала белорусская актриса и преподаватель вокала Евгения Велько.

Дочь российского актера Михаила Ефремова не определилась, к какому полу себя отнести, и потому часто говорит и пишет то от женского, то от мужского лица. О своей небинарности она впервые рассказала во время шоу Леры Кудрявцевой. В беседе с телеведущей Анна Мария уточнила, что у нее есть девушка, и она мечтает перебраться с ней в Англию.

НАВЕРХ
Back