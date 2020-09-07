ВИДЕО ⟩ Полицейские применили чрезмерную силу при задержании подростков в Хаапсалу
В субботу вечером на автобусной остановке в Хаапсалу полиция задержала двух пьяных несовершеннолетних и 26-летнего мужчину. По мнению очевидца, ему не понятно, почему полиция так жестоко обращалась с молодыми людьми.
«В 18.45 в субботу вечером помощники полицейских Хаапсалуского отделения полиции проверили трех молодых людей на алкогольное опьянение на автобусной остановке в Хаапсалу. У всех троих обнаружились признаки употребления алкоголя, а поскольку двое из них были несовершеннолетними, стражи порядка попросили их проследовать в участок для проведения процессуальных действий», – пояснил начальник патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн.
По словам представителя полиции, несовершеннолетняя девушка из этой компании спокойно проследовала к полицейскому микроавтобусу.
«Я приехал на автовокзал одновременно с полицией. Они подошли к парням и в довольно высокомерной манере заставили их дуть. Затем сотрудники полиции применили к ним очень-очень сильное насилие, хотя подростки ничего не сделали», – рассказал Тимо (полное имя известно редакции).
По словам Тимо, он слышал, что один из парней родился в 2003 году, а другой – в 2004 году.
Начальник патрульной службы сообщил, что молодой человек стал агрессивным и не подчинялся приказам, поэтому патруль был вынужден применить силу для его задержания.
По словам Лаурманна, помощники полицейских также были вынуждены применить силу к 26-летнему мужчине, сопровождавшему молодых людей, который мешал работе полиции и которому они неоднократно приказывали уйти.
На место происшествия был вызван еще один патруль, который отвез 26-летнего мужчину в полицейский участок.
«Полиция может просто сказать, что они проигнорировали приказ, но настолько молоды, и было ясно, что они были сбиты с толку и не понимали, что от них хотят. Вероятно, у них не было опыта общения с полицией», – сказал Тимо.
«Они несовершеннолетние, и единственным преступлением было легкое опьянение. Они сидели спокойно, не шатались и не делали ничего плохого. Очень несправедливое и жестокое насилие со стороны полиции», – добавил Тимо.
«Всех троих доставили в отделение полиции. Молодого человека поместили в вытрезвитель, и на следующий день отпустили домой. В тот же вечер несовершеннолетнюю девочку передали ее родителям», – добавил представитель полиции Лаурманн.
В отношении обоих несовершеннолетних возбуждено дело о проступках, которое будет продолжать проводить сотрудник полиции по делам несовершеннолетних. По словам Лаурманна, 26-летний мужчина был доставлен домой после разговора с полицией.