ВИДЕО ⟩ Полицейские применили чрезмерную силу при задержании подростков в Хаапсалу

«В 18.45 в субботу вечером помощники полицейских Хаапсалуского отделения полиции проверили трех молодых людей на алкогольное опьянение на автобусной остановке в Хаапсалу. У всех троих обнаружились признаки употребления алкоголя, а поскольку двое из них были несовершеннолетними, стражи порядка попросили их проследовать в участок для проведения процессуальных действий», – пояснил начальник патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн.

По словам представителя полиции, несовершеннолетняя девушка из этой компании спокойно проследовала к полицейскому микроавтобусу.

«Я приехал на автовокзал одновременно с полицией. Они подошли к парням и в довольно высокомерной манере заставили их дуть. Затем сотрудники полиции применили к ним очень-очень сильное насилие, хотя подростки ничего не сделали», – рассказал Тимо (полное имя известно редакции).

По словам Тимо, он слышал, что один из парней родился в 2003 году, а другой – в 2004 году.

Начальник патрульной службы сообщил, что молодой человек стал агрессивным и не подчинялся приказам, поэтому патруль был вынужден применить силу для его задержания.

По словам Лаурманна, помощники полицейских также были вынуждены применить силу к 26-летнему мужчине, сопровождавшему молодых людей, который мешал работе полиции и которому они неоднократно приказывали уйти.

На место происшествия был вызван еще один патруль, который отвез 26-летнего мужчину в полицейский участок.

«Полиция может просто сказать, что они проигнорировали приказ, но настолько молоды, и было ясно, что они были сбиты с толку и не понимали, что от них хотят. Вероятно, у них не было опыта общения с полицией», – сказал Тимо.

«Они несовершеннолетние, и единственным преступлением было легкое опьянение. Они сидели спокойно, не шатались и не делали ничего плохого. Очень несправедливое и жестокое насилие со стороны полиции», – добавил Тимо.

«Всех троих доставили в отделение полиции. Молодого человека поместили в вытрезвитель, и на следующий день отпустили домой. В тот же вечер несовершеннолетнюю девочку передали ее родителям», – добавил представитель полиции Лаурманн.