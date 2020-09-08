Гороскоп на 8 сентября: Стрельцов ждет успех, у Львов напряженный день

Лев

День напряженный и сложный. Однако Львам присущи оптимизм и уверенность в себе, которые позволят преодолеть любые трудности, да и жизненный потенциал находится на весьма высоком уровне. Довольно сложно решить проблемы в отношениях с коллегами и близкими людьми, однако преград для реализации творческих и профессиональных амбиций не возникнет: вы в силах добиться успеха самостоятельно.

Вероятны денежные поступления, возможно возвращение старых долгов или получение прибыли от давних сделок. Звезды советуют отказаться от посещения увеселительных заведений, отдыха в компании малознакомых людей. Физические нагрузки пойдут на пользу.

Дева

Это сложный день, который может стать для Дев настоящим испытанием, если они не изменят своего поведения. Очень важны хладнокровие и практический подход к решению любых вопросов. Сейчас не время витать в облаках и придаваться мечтам – будьте деятельны, энергичны и благоразумны. Финансовая ситуация неблагоприятна, нежелательно брать деньги в долг и вести переговоры о кредите.

Романтическое увлечение будет приятным, но коротким. Не исключено разочарование в человеке, который совсем недавно вызывал у вас искренний интерес. Члены семьи благосклонно относятся к вашим идеям, но не торопятся помогать в их реализации. День подходит для поездок и посещения светских мероприятий.

Весы

Вы болезненно реагируете на перемены в профессиональной и личной жизни, пытаетесь вернуться к ситуациям и вопросам, которые давно утратили актуальность. Не тратьте усилия впустую, лучше постарайтесь приспособиться к нынешнему положению вещей – как ни странно, именно оно даст вам возможность проявить в полной мере свои таланты и способности.

Очень важно не отвлекаться на мелочи, легкомысленные развлечения, приятные и бесполезные занятия. Помните, что, стремясь к минутному удовольствию, вы ставите под угрозу то, чем действительно дорожите. Это касается и работы, и дружбы, и любовных отношений.

Скорпион

День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Перемен в личной жизни не происходит, хотя порой появляются мысли об их необходимости. Это день отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом, приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат.

Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем, не пытаться немедленно преодолеть все преграды, которые возникли на пути. Проводите время с удовольствием, получайте приятные эмоции, общайтесь с близкими и друзьями – все это способствует обретению позитивного настроя, который будет вам очень полезен.

Стрелец

Стрельцы настроены оптимистично, и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. Сегодня вам предстоит оказывать помощь близким, решать чужие проблемы. Собственные трудности нужно преодолевать в одиночку – не так уж и высоки преграды, стоящие на пути.