ГАЛЕРЕЯ ⟩ Они свели с ума не только Париж, но и тех, кто пришел послушать лекцию о знаменитых художниках из Белоруссии

Во время лекции гости узнали, как Баксту удалось совершить революцию в мировом театральном искусстве и какое влияние он оказал на моду начала XX века, обсудили, почему люди на картинах Шагала летают, а краски поют, почему между Шагалом и Малевичем возникло противостояние. Лектором, как и всегда, выступила искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду.