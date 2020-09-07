ГАЛЕРЕЯ ⟩ Они свели с ума не только Париж, но и тех, кто пришел послушать лекцию о знаменитых художниках из Белоруссии

3 сентября проект ART Showcase отпраздновал свое двухлетие и провел лекцию при полном аншлаге.
Леон Бакст - выдающийся художник, легендарный оформитель декораций и костюмов «Русских сезонов» Дягилева, пьянивший Париж и покоривший Америку, любимец Марселя Пруста, Иды Рубинштейн и Поля Пуаре. Самый знаменитый ученик Бакста - Марк Шагал. Художник удивительной судьбы и яркого воображения, он родился при пожаре, прожил 97 лет и умер в лифте. В его жизни были две большие любви - первая жена Белла и Витебск. Работы Шагала - это удивительный сказочный мир, сложившийся из традиций иудаизма и русского фольклора.
Во время лекции гости узнали, как Баксту удалось совершить революцию в мировом театральном искусстве и какое влияние он оказал на моду начала XX века, обсудили, почему люди на картинах Шагала летают, а краски поют, почему между Шагалом и Малевичем возникло противостояние. Лектором, как и всегда, выступила искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду.